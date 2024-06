Euro 2024, Olanda-Francia 0-0: vince l'equilibrio

Ultime calcio - Finisce 0-0 la gara tra Francia e Olanda, una gara però con molte occasioni da una parte e dall’altra. Francia che recupera Mbappé, ma solo per la panchina dopo il problema al naso.

Francia Olanda finisce in parità

Nel primo tempo, prima azione per l’Olanda, para Maignan su Depay. Risponde Griezmann, para il portiere olandese. Al 14′, doppia occasione per la Francia. Prima con Rabiot che invece di tirare in porta prova a passarla a Griezmann ma il compagno non ci arriva, il tutto a due metri dalla porta. Poi ancora Griezmann ha un gran pallone, calcia centrale ma la palla finisce fuori. Grande chance anche per l’Olanda al 18′, con Gapko che trova attento Maignan. Nella ripresa, ritmi più blandi, ma con diverse azioni. Finisce 0-0, in classifica Olanda e Francia salgono a 4, l’Austria è a 3, a zero la Polonia, eliminata dalla competizione.