Probabili formazioni Napoli-Granada: Insigne e Politano gli unici attaccanti titolari! Occhio alla sorpresa 3-5-2

Europa League - Napoli-Granada, ci si gioca l'accesso agli ottavi di finale d'Europa League allo stadio Diego Armando Maradona. La squadra di Gattuso dovrà provare a rimontare il 2-0 subito all'andata in Spagna. Periodo nero per il Napoli, che è riuscito a vincere soltanto contro la Juventus nelle ultime cinque gare stagionali (4 sconfitte). Napoli-Granada, un match importantissimo per il proseguo della stagione di entrambe le squadre.

Probabili formazioni Napoli-Granada

NAPOLI - Tante assenze, soprattutto in attacco per Gennaro Gattuso che è costretto ad inventarsi una formazione inedita. Possibile anche l'inserimento di Rrahmani dal primo minuto e passaggio al 3-5-2.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Elmas, Politano, Insigne.

GRANADA - Anche nel Granada sono tanti i calciatori out, che dovranno difendere il vantaggio dell'andata di 2-0. In dubbio Herrera a centrocampo, mentre Soldado non dovrebbe recuperare e scendere in campo.

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Victor Diaz, Duarte, German, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; Molina.