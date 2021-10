Europa League, Napoli-Legia Varsavia: il programma delle conferenze di Spalletti e degli ospiti

Capolista in Serie A, il Napoli affronta in casa il Legia Varsavia, prima del Gruppo C di Europa League, per tornare in corsa per la qualificazione e per la prima vittoria europea del 2021/22. Questi gli appuntamenti UEFA in vista di SSC Napoli-Legia Varsavia di mercoledì 20 ottobre.

h. 10:00 Allenamento SSC Napoli presso SSC Napoli Konami Training Center (primi 15' aperti ai media)

presso SSC Napoli Konami Training Center (primi 15' aperti ai media) h. 14:00 Conferenza stampa SSC Napoli: Mister Spalletti e giocatore. (LIVE sul canale YouTube SSCN)

