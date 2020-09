Europa League 2020-21, cosa aspetta il Napoli? Azzurri testa di serie, già definite 17 avversarie

Cosa sappiamo della UEFA Europa League 2020/21? Quali potranno essere le avversarie del Napoli? Con la chiusura della stagione 2019/20 lo scorso 21 agosto, tutta la competizione è posticipata. Le qualificazioni sono iniziate il 18 agosto e la fase a gironi - a cui il Napoli è già qualificato dopo la vittoria in Coppa Italia - inizierà il 22 ottobre. Quali potranno essere gli ostacoli fino alla finale del 26 maggio 2021 che si disputerà al Gdansk Stadium in Polonia (che avrebbe dovuto ospitare la finale del 2020)?

Napoli già qualificato assieme ad altre 17 squadre

La squadra di Gattuso, grazie alla vittoria in Coppa Italia nello scorso giugno, si è assicurata la qualificazione diretta alla fase a gironi - evitando l’antipatica fase degli spareggi. Gli azzurri non sono gli unici ad essersi già qualificati per la fase principale della competizione, ma sono in compagnia di altri 17 club: Villarreal, Real Sociedad, Arsenal, Leicester, Roma, Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Lilla, Nizza, CSKA Mosca, Braga, Anversa, Zorya, Sivasspor, Feyenoord, Wolfsberger e Sparta Praga. Su 48 squadre partecipanti, ne mancano ancora 30. Come ci arriveranno?

8 vincitrici dal playoff Campioni riservato alle squadre eliminate nei turni preliminari di Champions League

13 vincitrici dal playoff Piazzate

4 eliminate dal playoff Campioni di Champions League

2 eliminate dal playoff Piazzate di Champions League

3 eliminate dal terzo turno di qualificazione Piazzati della Champions League

Scorrendo l’elenco delle partecipanti ai turni di qualificazione, le potenziali qualificate - tenendo conto dei ranking UEFA - potrebbero essere le seguenti.

13 vincitrici dal playoff Piazzate

Tottenham Basilea Besiktas Sporting Lisbona Copenhagen PSV Eindhoven Wolfsburg Viktoria Plzen APOEL Nicosia BATE Borisov Galatasaray Malmoe Partizan Belgrado

8 vincitrici dal playoff Campioni

Celtic Astana Ludogorets Legia Varsavia Molde Midtjylland Sheriff Tiraspol Cluj

4 eliminate dal playoff Campioni di Champions League

Young Boys Stella Rossa Belgrado Qarabag Maccabi Tel-Aviv

2 eliminate dal playoff Piazzate di Champions League

Gent Krasnodar

3 eliminate dal terzo turno di qualificazione Piazzati della Champions League

Rapid Vienna PAOK Salonicco AZ Alkmaar

Napoli testa di serie ai gironi

Non sempre il Napoli è stato fortunato nelle estrazioni dei vari gironi di Champions League, fortunatamente per gli azzurri il ranking attuale (77 punti totali) basta e avanza per garantirsi un posto tra le 12 teste di serie in occasione del sorteggio che si terrà il 2 ottobre. Ma quali potrebbero essere le avversarie? Difficile fare in questo caso una lista ben precisa, tenendo conto dei molteplici turni di qualificazione che - tra Champions ed Europa League - porteranno alla definizione delle altre 30 squadre partecipanti alla fase a gironi. Però un esempio si può fare, prendendo in esame le squadre dal ranking maggiore per ogni fase di qualificazione. Chiaramente, in caso di eliminazione, si procederà per scorrimento.

Arsenal, Roma, Napoli, Bayer Leverkusen e Villarreal sono già sicure della prima fascia e saranno teste di serie.

TESTE DI SERIE

Arsenal

Tottenham (playoff Piazzate)

Roma

Napoli

Bayer Leverkusen

Basilea (playoff Piazzate)

Villarreal

Besiktas (playoff Piazzate)

Sporting Lisbona (playoff Piazzate)

CSKA Mosca

Copenhagen (playoff Piazzate)

Braga

FASCIA 2

Gent (playoff Piazzate Champions League)

PSV Eindhoven (playoff Piazzate)

Wolfsburg (playoff Piazzate)

Krasnodar (playoff Piazzate Champions League)

Celtic (playoff Campioni)

Viktoria Plzen (playoff Piazzate)

Sparta Praga

Astana (playoff Campioni)

APOEL Nicosia (playoff Piazzate)

Ludogorets (playoff Campioni)

Young Boys (playoff Campioni Champions League)

BATE Borisov (playoff Piazzate)

FASCIA 3

Galatasaray (playoff Piazzate)

Stella Rossa Belgrado (playoff Campioni Champions League)

Malmoe (playoff Piazzate)

Partizan Belgrado (playoff Piazzate)

Rapid Vienna (terzo turno di qualificazione Piazzate Champions League)

Leicester

Qarabag (playoff Campioni Champions League)

PAOK Salonicco (terzo turno di qualificazione Piazzate Champions League)

Real Sociedad

AZ Alkmaar (terzo turno di qualificazione Piazzate Champions League)

Feyenoord

Legia Varsavia (playoff Campioni)

FASCIA 4

Maccabi Tel-Aviv (playoff Campioni Champions League)

Molde (playoff Campioni)

Hoffenheim

Midtjylland (playoff Campioni)

Sheriff Tiraspol (playoff Campioni)

Cluj (playoff Campioni)

Zorya

Nizza

Lille

Anversa

Sivasspor

Wolfsberger

Europa League, le date

Qualificazioni

Secondo turno di qualificazione: 17/09/2020

Terzo turno di qualificazione: 24/09/2020

Spareggi: 01/10/2020

Fase a gironi

Prima giornata: 22/10/2020

Seconda giornata: 29/10/2020

Terza giornata: 05/11/2020

Quarta giornata: 26/11/2020

Quinta giornata: 03/12/2020

Sesta giornata: 10/12/2020

Fase a eliminazione diretta

Sedicesimi di finale: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi di finale: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti di finale: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

Quando sono i sorteggi?