Veretout, la fidanzata: "Napoli città bellissima, è la priorità di Jordan in caso di trasferimento! Cose assurde sul mio conto, agiremo per vie legali" [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - In queste ore sul web sono spuntate alcune dichiarazioni riferite a Sabrina Veretout, fidanzata e futura moglie di Jordan Veretout, obiettivo del Napoli per il centrocampo azzurro per la prossima stagione. Qualcuno le avrebbe attribuito frasi su Napoli e sulla sicurezza della città partenopea. Per fare chiarezza sulla vicenda, CalcioNapoli24.it ha contattato in esclusiva la compagna di Veretout che ha rilasciato queste dichiarazioni in merito alla vicenda:

Calciomercato Napoli, la futura moglie di Veretout smentisce

"Queste cose che sto leggendo sul mio conto sono assurde. Se ci fosse la possiblità di venire a Napoli, mio marito e il suo procuratore hanno detto che è la priorità. Napoli è una città bellissima, sono tutte cose inventate quelle uscite fuori e attribuitemi. Per noi è meglio guadagnare meno e vivere a Napoli che andare in altri posti a guadagnare di più. Perchè a Napoli si vive bene rispetto ad altri posti dove si vive peggio e si guadagna di più. Se pensassi cose negative su Napoli non avrei chiesto al mio futuro marito di farmi qui la proposta di matrimonio. Sono innamorata di questa città e mi dispiace essere coinvolta in questa situazione. Anzi, se un giorno verremo a giocare a Napoli avrei piacere a sposarmi qui e non in Francia. Chiunque si azzardi a scrivere cose non vere, avrà delle ripercussioni dal punto di vista legale".

