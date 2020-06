TicketOne, il responsabile dell'Area Sport: "Rimborsi abbonamenti? C'è un motivo dietro il voucher e non il rimborso, la procedura sarà semplice" [ESCLUSIVA]

Ultime calcio Napoli - Amedeo Bardelli, responsabile dell'Area Sport di TicketOne, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Le procedure per i rimborsi degli abbonamenti del Napoli? Tutto molto semplice, chi ha già effettuato la procedura per la semifinale di Coppa Italia con l’Inter la troverà uguale. Unica differenza: i rimborsi in denaro venivano fatti successivamente, mentre adesso dopo aver inserito i dati del richiedente rimborso, ed inserito il codice della tessera, al suo invio verrà facilmente attivata la procedura relativa al voucher: arriverà una mail che potrà essere stampata ed utilizzata per i match della prossima stagione.

Una procedura semplice, il rateo è già stato calcolato e potrà essere utilizzato anche per un futuro abbonamento o per un singolo match. Il voucher è un buono al portatore, chiunque lo può utilizzare e potrà essere speso anche nei punti vendita nelle attività di biglietteria.

Sui biglietti la decisione presa dal Napoli è stata quella del rimborso in denaro, perchè legalmente dev’essere annullato: quando c’è la richiesta di rimborso, l’IVA di quel biglietto non viene pagata perchè annullato, mentre per gli abbonamenti il discorso è diverso. Motivo? L’abbonamento è un prodotto che viene utilizzato durante l’anno ma l’IVA viene pagata al momento della fine della campagna abbonamenti. Non può essere annullato in parte, e non può esserlo se viene usufruito almeno una volta: è una transazione già fatta e conclusa.

Il voucher e non il rimborso economico? C’è un articolo di una legge che lo permette, il voucher è più aderente ad un abbonamento nella sua emissione. Qualsiasi azione legale legata al rimborso dei soldi lascia il tempo che trova, legata a legali che vogliono mettersi in evidenza. Il Napoli sta rimborsando i biglietti di Coppa Italia con l’Inter, sottolineo che chi li ha acquistati su internet ha avuto subito il rimborso mentre chi li ha acquistati nel punto vendita riceverà un bonifico. Il voucher sarà immediato, appena riprenderà l’attività della SSC Napoli potrà essere subito speso”