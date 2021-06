Schouten torna nei radar Napoli! Semaforo verde dall’area tecnica, l'oranje del Bologna rientra nell’identikit del club [ESCLUSIVA]

“Cristiano Giuntoli fa il suo lavoro ed è giusto cerchi i giocatori giusti”

Ai microfoni di CalcioNapoli24, lo scorso 19 aprile, parlava così il direttore generale del Bologna Walter Sabatini. E nicchiava sul nome di Jerdy Schouten, centrocampista olandese classe 1997: “Schouten e Tomiyasu me li hanno chiesti tanti club, ma per ora non dal Napoli”

Che la squadra azzurra stia cercando un centrocampista per completare il reparto formato attualmente da Fabian, Diego Demme e Stanislav Lobotka non è una novità. E non lo sono nemmeno le mancate accelerazioni per il croato del Bordeaux Toma Basic, o per la coppia norvegese di Sheffield e Sampdoria, Sander Berge e Morten Thorsby. Tra di loro, in lista, va inserito anche il nome di Schouten.

Schouten-Napoli, interesse vivo da tempo

L’interessamento del club azzurro per il centrocampista ex Excelsior Rotterdam non è nuovo: già nello scorso gennaio vi abbiamo raccontato delle prime chiacchierate tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e l’entourage del calciatore, allora valutato dal Bologna non meno di 15 milioni di euro; e lo scorso 5 aprile vi abbiamo raccontato l’apertura totale del calciatore ad un eventuale trasferimento in azzurro, con conseguente disponibilità da parte del Napoli di aumentare lo stipendio del calciatore.

Schouten-Napoli, le ultime

C’è una novità delle ultime ore che registriamo sulla trattativa: il nome di Jerdy Schouten, infatti, è tornato in auge sul tavolo del Napoli. Conosce il campionato di Serie A, non avrebbe problemi di ambientamento avendo già completato due stagioni in Emilia-Romagna, e rientra nell’identikit tecnico-tattico del centrocampista fisico rubapalloni (185 centimetri d’altezza, 79 palloni intercettati: solo Badelj, Bremer e Romero hanno fatto meglio).

Il Napoli gioca su più tavoli per completare il centrocampo, ed in questo momento a livello di gradimento Jerdy Schouten è nelle primissime posizioni: su di lui il semaforo verde da parte dell’area tecnica si è riacceso da qualche giorno, da capire se gli sviluppi porteranno a tinte azzurre o meno.