Bologna, Sabatini: "Non prenderemo Lamela, spero Gattuso centri la Champions. La Superlega mi fa ribrezzo. Schouten e Tomiyasu? Per ora il Napoli..." [ESCLUSIVA]

Il direttore generale del Bologna Walter Sabatini è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Il progetto Superlega mi fa ribrezzo per tante cose, soprattutto perchè si ritorna al feudalesimo. E' una cosa che disorienta e sopprime ogni pensiero sul diritto di tutti di fare calcio così come la sana competizione. Il calcio appartiene alla gente e non solo a i ricchi. Così come viene immaginata, questa Superlega offende lo sport fatto di valori e competizione.

Lamela? Non verrà mai a Bologna, è abituato ad altri livelli. L'avevo già contattato ma non fa per noi, spero voglia tornare in Italia perchè è in grado di infiammare le platee degli stadi.

Schouten e Tomiyasu? Me li hanno chiesti tanti club, ma per ora non dal Napoli. Giuntoli fa il suo lavoro ed è giusto cerchi i giocatori giusti. Auguro al mio amico Gattuso di centrare la Champions"