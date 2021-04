Schouten-Napoli, gradimento totale del calciatore: gli azzurri offrono il doppio dell'ingaggio attuale. Ora c'è da convincere il Bologna [ESCLUSIVA]

CALCIOMERCATO NAPOLI - Era il 29 gennaio quando in esclusiva vi avevamo parlato di Jerdy Schouten osservato speciale del Napoli. In questi due mesi e mezzo, la chiacchierata esplorativa tra il Napoli e l'entourage del centrocampista è andata avanti in maniera molto proficua. I contatti sono frequenti e procedono spediti, al momento. Giuntoli ha deciso di virare sul centrocampista olandese perchè quasi certamente non riscatterà il cartellino di Bakayoko del Chelsea. Il rendimento del centrocampista è stato a dir poco deludente e la somma, seppur in saldo, chiesta dai Blues (circa 14 milioni) non collima con la volontà dei partenopei.

Calciomercato, Schouten del Bologna osservato Ssc Napoli

NAPOLI-SCHOUTEN: PRIMA OFFERTA

Jerdy, è un classe 1997, ed ha stregato lo scouting del Napoli per la sua abilità di recuperare tanti palloni in mezzo al campo. A tal proposito c'è una classifica dettagliata che vede Schouten in testa su questo 'repertorio' di fabbrica. Sono infatti 192 i palloni recuperati in questo campionato: nessuno ha fatto meglio di questo ragazzo nativo di Hellevoetsluis. Con Mihajlovic si sta consacrando come uno dei migliori interpreti nel ruolo di mediana in un 4-2-3-1, ma nell'arco della sua carriera ha saputo trasformarsi anche in centrocampista centrale e talvolta anche trequartista più di rottura che d'inventiva. Dicevamo come i contatti siano all'ordine del giorno. C'è da registrare un'apertura totale del calciatore alla proposta del Napoli che sarebbe disposto a raddoppiargli l'attuale ingaggio di poco superiore ai 500mila netti. Schouten in questo momento è tra i nomi in pole per il centrocampo partenopeo, ma c'è ancora tanta strada da fare. Il Bologna sicuramente non regalerà uno dei suoi pezzi pregiati a cuor leggero. Intanto però qualcosa si muove. Vedremo se questa candidatura durerà nel corso delle prossime settimane.

