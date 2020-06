Ritiro inedito in città per il Napoli: scelto un nuovissimo hotel per la vigilia di Coppa Italia! [ESCLUSIVA]

Napoli-Inter di Coppa Italia si avvicina. Per gli azzurri sarà la prima gara giocata dopo l'emergenza Covid-19 e il lunghissimo stop del campionato di calcio e di tutte le attività sportive. Stop che ha ovviamente coinvolto quasi la totalità delle imprese e attività in Italia e in Campania, in particolar modo il comparto legato al turismo e alle strutture alberghiere. Motivo per cui al momento per tutte le squadre di Serie A è necessario ricalibrare le abitudini in merito ai ritiri pre partite e alle trasferte.

Ad esempio l'Inter ha scelto di effettuare una trasferta lampo a Napoli, con viaggio in aereo direttamente il giorno della partita (sabato). I nerazzurri arriveranno probabilmente verso ora di pranzo in città, appoggiandosi in un hotel nei pressi di Fuorigrotta fino alle ore 19:00 quando avverrà la partenza verso lo stadio San Paolo.

Ritiro Napoli-Inter, scelta insolita per la squadra di Gattuso

Per il Napoli ci sarà invece un programma di vigilia alquanto insolito. In attesa di capire se sarà possibile effettuare o meno un allenamento di rifinitura al San Paolo venerdì, la squadra di Rino Gattuso passerà la notte della vigilia di gara di venerdì in ritiro in città. Una scelta inedita per gli azzurri, dettata dal fatto che il solito albergo dove la squadra va in ritiro nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno non è ancora pronto per ospitare la squadra.

La scelta del Napoli è ricaduta su un "nuovo" lussuosissimo hotel a 5 stelle. Si tratta del fantastico Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele, che ha da poco cambiato gestione (affidandosi al team che gestisce in maniera eccellente l'Hotel Palazzo Caracciolo di via Carbonara) e che ha completamente rinnovato l'intero stabile in cui si trova l'hotel che vanta una vista fantastica e un panorama mozzafiato, com'è possibile vedere dalla foto che ritrae una delle nuove sale dell'albergo. Insomma, per il Napoli non poteva che ricominciare al meglio questa seconda parte di stagione, con una notte in ritiro più affascinante del solito...

