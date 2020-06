Probabili formazioni Napoli-Inter, Venerato anticipa a CN24: "Recuperati Allan, Fabian e Mertens che saranno disponibili per domani"

Calcio - Probabili formazioni Napoli-Inter Coppa Italia - Arriva l'anticipazione di Venerato di Rai Sport ai microfoni di CalcioNapoli24 in merito alle scelte di Gattuso e Conte.

Ciro Venerato, collega RAI, ha rilasciato un virgolettato a CalcioNapoli24.it riguardo le possibili assenze in vista di domani sera in Napoli-Inter:

"Tira un sospiro di sollievo Rino Gattuso. Recuperati per la gara di domani sera contro l'Inter i 3 azzurri in dubbio per problemi fisici: Mertens, Fabian ed Allan saranno disponibili per il match di Coppa Italia".