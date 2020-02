Dove vedere Napoli-Inter Coppa Italia? La semifinale di ritorno si gioca il 5 marzo al San Paolo, gara trasmessa dalla Rai

Napoli-Inter. Dove vedere Napoli Inter? La garà sarà disponibile sui canali Rai. La squadra di Gennaro Gattuso affronta in semifinale di Coppa Italia l'Inter di Antonio Conte. La semifinale di ritorno della Coppa Italia 2020, si giocherà il 5 marzo.

05/03/2020 Giovedì 20:45 NAPOLI-INTER RAI

Dove vedere Napoli Inter in Tv

Dove si vede Napoli Inter? Napoli Inter Coppa Italia. La gara tra Napoli e Inter sarà visibile in esclusiva sui canali Rai, non sarà necessario quindi disporre di un abbonamento a Sky Sport o Sky Calcio o DAZN. La partita di Coppa Italia Napoli Inter sarà disponibile in Tv su Rai 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Rai Play.

Coppa Italia

Dove vedere Napoli Inter Coppa Italia Streaming

Napoli Inter Streaming - Napoli Inter Coppa Italia. La partita di Coppa Italia Napoli Inter sarà disponibile in Tv su Rai 1. Sarà possibile seguire il match anche in streaming su Rai Play.

Napoli Inter coppa italia 2020

Questi gli accoppiamenti delle semifinali di Coppa che si giocheranno fra il 12 febbraio 2020 e il 5 marzo 2020 tra andata e ritorno.

ANDATA

Inter-Napoli 12 febbraio ore 20:45

Milan-Juventus 13 febbraio ore 20:45

?RITORNO

Juventus-Milan mercoledì 4 marzo 2020 ore 20:45

Napoli vs Inter giovedì 5 marzo 2020 ore 20:45

Coppa Italia 2020, le date

Semifinali (12/13 febbraio 2020 - 4/5 marzo 2020)

Finale (13 maggio 2020)