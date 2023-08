Napoli, proposto Bryan Zaragoza: la risposta degli azzurri | ESCLUSIVA

Calciomercato SSC Napoli - Si guarda anche al futuro in quest'estate per quel che riguarda il calciomercato del Napoli. O meglio, si ascolta. Perché qualche volta la svolta può arrivare dopo un'imbeccata giusta. Ne arrivano tante ad una società come quella azzurra, per cui non è facile poi pizzicare l'affare giusto. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, una di queste è arrivata circa 2 mesi fa, dalla Spagna.

Il profilo prospettato agli azzurri è quello di Bryan Zaragoza, esterno d'attacco di 22 anni, attualmente titolare nel Granada di Paco Lopez. Nasce come ala, ma ha mostrato fin da subito grande duttilità adattondosi ora al ruolo di trequartista, ora a quello di seconda punta. Letale nel brevissimo tratto, ha una buona tecnica di tiro. Il club azzurro ha annotato il suo nome e lo ha inserito nel suo database, monitorando i suoi progressi.