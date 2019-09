Il Napoli partito per Lecce: raduno al San Paolo e volo da Capodichino [FOTO & VIDEO CN24]

Il Napoli è in partenza per la trasferta di Lecce. Gli azzurri si sono radunati allo stadio San Paolo, da lì un bus per Capodichino che li porterà in Puglia (direzione brindisi) per la quarta giornata di Serie A. Tra i convocati mancano tre pedine agli ordini di Carlo Ancelotti: un affaticamento muscolare per Manolas e Younes li terrà a casa, così come Allan che ha avuto un attacco influenzale.

In allegato la fotogallery CalcioNapoli24

Convocati Lecce-Napoli

I convocati di Carlo Ancelotti (in ordine alfabetico): Callejon, Di Lorenzo, Elmas, Fabian Ruiz, Gaetano, Ghoulam, Hysai, Insigne, Koulibaly, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Maksimovic, Malcuit, Mario Rui, Meret, Mertens, Milik, Ospina, Zielinski.