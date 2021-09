Napoli fiducioso su Ospina e Osimhen per Leicester, ma ancora non arriva la comunicazione ufficiale: il punto

Leicester-Napoli si avvicina. Giovedì ore 21:00 gli azzurri di Spalletti faranno il loro esordio in questa edizione 2021-2022 della Uefa Europa League. Esordio ostico per i partenopei che dovranno affrontare la trasferta più dura del girone proprio nella prima gara. Partita che potrebbe presentare un'ulteriore difficoltà già in partenza. Anzi, al momento la presenta eccome.

Sebbene dall'Inghilterra il Times abbia fatto trapelare che il Governo inglese abbia dato l'ok per l'ingresso nel Regno Unito dei giocatori provenienti dalle nazionali sudamericane o africane come Ospina ed Osimhen, al momento la situazione è ancora bloccata.

Secondo quanto raccolto da CalcioNapoli24.it, il Napoli al momento è certamente fiducioso del fatto di avere a disposizione giovedì sia Osimhen che Ospina in Inghilterra, ma allo stato attuale non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte della UEFA. Bisognerà ancora attendere quindi, al momento Osimhen e Ospina restano ufficialmente out per la gara contro il Leicester.