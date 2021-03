L'avv. Chiacchio: "Caso Juve-Napoli? Se c'è delibera della Lega, la Roma può impugnarla! Però c'è un problema sui tempi..." [ESCLUSIVA]

L’avvocato esperto di diritto sportivo Edoardo Chiacchio è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il caso Lazio-Torino non è concluso, la Lazio ha già preannunciato ricorso: mi piace però ricordare la vicenda Juventus-Napoli, ebbi modo di esprimere il mio parere sull’assenza della controparte. La Lazio ha preannunciato ricorso ed è normale, l’anomalia fu l’assenza di Juventus e CONI per il Napoli. La lettera della Roma sul rinvio di Juventus-Napoli? Non so se ci sia una delibera della Lega, se c’è allora può essere impugnata. Ma ho dei dubbi che possa avvenire concretamente, anche dovesse essere accolto un ricorso poi arriva la data per giocare e se non si gioca poi la partita viene automaticamente rinviata: è una questione di tempi molto stretti. La prima data disponibile può essere un punto a favore? Al momento vedo difficoltà di impugnazione di una delibera, la Roma sta cercando al CONI di recuperare il punto perso col 3-0 a tavolino contro il Verona e credo che la sua volontà sia primariamente quella. Juventus e Napoli avevano facoltà di spostare la partita? Se il presidente della Lega ha aderito a questa volontà, allora c’erano i presupposti. Dubito che Dal Pino potesse violare le norme, non vedo semplice l’impugnazione del rinvio per una questione di tempi”