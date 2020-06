Koulibaly festeggia il compleanno ad Ischia, invitati tanti azzurri e De Laurentiis: location fantastica e sorpresa culinaria [ESCLUSIVA]

Serate di festa in casa Napoli. Dopo la celebrazione per la vittoria della Coppa Italia ieri sera a via Manzoni con la cena offerta da Lorenzo Insigne, questa sera ci sarà un'altra splendida festa per i giocatori del Napoli. L'occasione speciale è il compleanno di Kalidou Koulibaly e di sua moglie Charline, nata anche lei nello stesso giorno del difensore azzurro. La festa avrà luogo nella splendida location dell'Hotel San Montano Resort & Spa di Ischia, località Lacco Ameno.

Festa Koulibaly ad Ischia, sorpresa culinaria e panorama mozzafiato

Secondo quanto raccolto in esclusiva da CalcioNapoli24.it, la festa avrà inizio alle ore 21:00 e tra gli invitati sono al momento previsti Mertens, Allan, Callejon, Ospina, Malcuit, Milik e Ghoulam. In lista anche il presidente Aurelio De Laurentiis, la cui presenza è però ancora incerta. Nella cornice dello splendido terrazzo dell'Hotel San Montano con vista fantastica, a deliziare gli invitati saranno le prelibatezze dell'executive chef Nando Porcaro, che da 6 anni ormai è tra i punti di riferimento della cucina ischitana grazie al suo lavoro nel ristorante FrancoBySanMontano.

Hotel San Montano Resort Ischia

La cena sarà a buffet, con la terrazza e la location dell'Hotel che sarà suddivisa in vari angoli tra piatti di terra, mare, crudi di mare, affumicati e latticini. Presenti poi varie tipologie di pesce fresco e una sorpresa culinaria dello chef Porcaro, che delizierà gli ospiti presenti con le linguine con cozze affumicate, uno dei piatti forti del suo ristorante. La sala sarà allestita e gestita dal lavoro del maitre Raffaele Bramante, che coordinerà il lavoro insieme allo chef Porcaro. Inoltre, sarà presente anche il noto pizzaiolo Franco Pepe della pizzeria Pepe in Grani, che preparerà al momento pizze fritte per tutti. Per finire, torta a sorpresa per Koulibaly e sua moglie Charline al gusto Kinder.

