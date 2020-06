Insigne, il fratello: "La smorfia di ieri? I giornalisti Sky fanno di tutto per mettere il Napoli in cattiva luce! L'ho sentito ed era felice per la vittoria. Futuro? Non decide solo lui" [ESCLUSIVA]

Serie A - Era il minuto 64 di Napoli-SPAL, match che si è giocato ieri al San Paolo ed è terminato 3 a 1 in favore dei padroni di casa, e Gattuso ha chiamato in panchina Insigne e Mertens sostituendoli con Younes e Milik. Il tecnico azzurro voleva preservarli per la trasferta di Bergamo che si terrà giovedì ed ha provato a fargli tirare il fiato. Ottima la prestazione dei due attaccanti azzurri, ma nell'ottica dei cinque cambi e delle rotazioni è rientrato anche il capitano del Napoli. Le telecamere di Sky hanno beccato il momento in cui Gattuso ha effettuato il doppio cambio e il volto del numero 24 non è sembrato dei più felici. Ci teneva a segnare, ci teneva a mettere il timbro sulla gara e la sua piccola 'smorfia' era frutto del dispiacere che ogni calciatore prova nel momento in cui deve uscire. La nostra redazione ha contattato, in esclusiva, il fratello di Lorenzo Insigne, Antonio, che ci ha spiegato come sono andate le cose dopo le polemiche alzate dai cronisti Sky.

Napoli: Insigne, le parole del fratello

"I giornalisti Sky, da sempre, fanno di tutto per mettere in cattiva luce il Napoli ed i giocatori azzurri. Subito dopo la gara di ieri ho telefonato mio fratello che era tranquillissimo ed era contento della prestazione sua e della squadra. Non ha fatto alcuna polemica, anzi".

Calciomercato Napoli - Qualcuno ha parlato anche di un possibile trasferimento di tuo fratello nel caso arrivasse un'offerta congrua alle richieste del club: "Lorenzo è il capitano del Napoli, con Gattuso ha un feeling eccezionale ed ora i ragazzi hanno ritrovato l'armonia che c'era quando in panchina c'era Maurizio Sarri. Lorenzo non pensa ad andar via, assolutamente, ma alle sue spalle ha una società che decide e la sua permanenza non dipende solo da lui. In ogni caso non mi ha mai manifestato la volontà di andare via".

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

