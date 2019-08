"Icardi giocherà nel Napoli": la confessione di Elmas in aeroporto a Istanbul [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Sono ore e giorni concitati per la SSC Napoli. Tra amichevoli internazionali e mosse di calciomercato, si tratta di uno dei momenti tra i più delicati della stagione, dove si pongono le basi per la buona riuscita di una intera annata di una squadra. E' il caso anche degli azzurri di Ancelotti, che dopo gli acquisti di Di Lorenzo, Manolas ed Elmas, sono alla ricerca di un altro (o altri due) colpi in attacco capaci di innalzare il livello qualitativo del reparto offensivo. Livello qualitativo che sarà innalzato anche in mediata grazie ad Elif Elmas, arrivato a Napoli poche settimane fa e che in questi giorni ha avuto modo di conoscere per la prima volta la città e anche il centro sportivo di Castel Volturno.

Elmas a Istanbul per risolvere problemi burocratici

Per il centrocampista macedone c'è stato però qualche piccolo intoppo burocratico da dover risolvere nelle ultime ore. Secondo quanto appreso in esclusiva da CN24, l'ex centrocampista del Fenerbahce è volato mercoledì a Istanbul per concludere alcune pratiche legate al passaporto per consentirgli di partecipare all'imminente tournèe degli azzurri negli Stati Uniti. Nella giornata di giovedì poi, Elmas ha concluso l'iter burocratico a cui si era sottoposto e ha fatto ritorno in Italia. A causa di ritardi accumulatisi nella sua tabelal di marcia però, Elmas ha perso l'aereo TK1453 della Turkish Airlines che l'avrebbe fatto atterrare a Napoli alle ore 18:35, vedendosi così costretto a ritardare il suo rientro in Italia utilizzando il volo TK1361 - sempre della Turkish Airlines - partito alle ore 22:35 e diretto a Roma Fiumicino dove Elmas è atterrato in piena notte alle ore 00:05. Successivamente il giocatore ha poi fatto ritorno a Napoli, dove ieri mattina ha poi preso parte alle sedute d'allenamento sotto la guida di Ancelotti a Castel Volturno.

Mauro Icardi

Icardi-Napoli, la confessione di Elmas

In questo lungo lasso di tempo speso da Elmas all'aeroporto di Istanbul in attesa del nuovo volo che lo riportasse in Italia, il centrocampista azzurro ha avuto modo di scambiare qualche chiacchiera con il personale di terra e di bordo della Turkish Airlines, in particolare con Sahin Cokkan, membro dell'equipaggio del volo TK1361 della Turkish che ai microfoni di CalcioNapoli24.it svela in esclusiva la confessione fattagli da Elmas sul calciomercato del Napoli e non solo:

"Ho avuto modo di parlare con Elmas per oltre 30 minuti, è un ragazzo d'oro. Mi ha detto come Napoli gli sia piaciuta immediatamente, una città fantastica a sua detta. Già nei primi allenamenti con la squadra ha capito che il Napoli è una squadra che si presta perfettamente al suo stile di gioco, ho la sensazione che si troverà molto bene in azzurro. Gli ho chiesto se sapesse di qualche altro acquisto che il Napoli ,a mi ha detto testualmente: "Sono sicuro che Mauro Icardi giocherà nel Napoli con me quest'anno". Mi ha detto poi che spera di giocare contro il Marsiglia domenica sera".

di Marco Lombardi

