Durante (agente) a CN24: "De Laurentiis ha un'idea non realistica dei suoi calciatori. Il Napoli tentenna sempre sul mercato"

Sabatino Durante, agente di calciatori, ha rilasciato un'intervista a Calcio Napoli 24 Live:

“Conoscendo Rino dico che lui sa come funziona il mercato e conosce i tempi, non lo dirà mai ma vorrebbe la squadra al completo per il ritiro. Però il Napoli è sempre molto cauto sul mercato, tentenna sempre e poi ci sono troppi spifferi e questo non aiuta alle conclusioni delle trattative. Le sue cose le ha sempre fatte, ha sempre avuto rose che hanno ottenuto buoni risultati. Gattuso ha dato chance a tutti, forse l’unico calciatore che potrebbe essere rilanciato è Allan anche se partirà. Solo il brasiliano merita una diversa considerazione, ma se Gattuso non è riuscito a rimotivarlo è giusto che cambi aria. Era più giusto farlo andare al PSG tempo fa, la richiesta di De Laurentiis era legittima. De Laurentiis ha un’idea non realistica dei propri giocatori e del mercato, è un difetto di molti presidenti”.