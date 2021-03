Comune di Napoli, l'ass. Borriello: "Caso sediolini? Soldi già destinati allo stadio! Progetto Scugnizzeria? In città ci sono spazi, ma servono due cose da parte di De Laurentiis" [ESCLUSIVA]

L’assessore allo Sport del Comune di Napoli Ciro Borriello è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il caso sediolini e la scritta Napoli? A voi piace? A me, molto. Vedere partite senza pubblico e leggere il nome della propria città mi fa piacere, fare una polemica a tre mesi dall’installazione…va detto che non sono soldi che non abbiamo risparmiato, erano soldi destinati al restyling dello stadio Maradona. Non sono nemmeno 14mila euro, la critica mossa sui soldi è questa: ogni fine gara si fanno degli interventi di sostituzione o altro, con lo stadio vuoto sono stati risparmiati nel tempo. Il lavoro di progettazione è stato nostro, interno: poi qualcuno dirà che sono stati spesi male, ma si può dire ciò che si vuole. Lo stadio Maradona senza la scritta Napoli ci sembrava una stupidaggine, è una polemica politica. A giorni firmeremo l’ordinanza per migliorare la video-sorveglianza, abbiamo approvato una delibera sulla manutenzione della copertura: stiamo facendo lavori importanti, reinvestiamo soldi sul lato estetico ma si fanno polemiche strumentali. Progetto Scugnizzeria del Napoli? Ne abbiamo parlato molte volte con De Laurentiis, fino all’anno scorso. È qualcosa che richiederebbe investimenti da parte della società, ci sono aree cittadine in cui potrebbe venir su un centro sportivo di livello dove far allenare tutte le giovanili del Napoli. Però ci vuole programmazione ed investimenti da parte della società. In periferia ci sarebbero tanti spazi da sfruttare, ad esempio, e da riqualificare”