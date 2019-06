CN24 – Il Bari punta Bifulco: può restare nella 'famiglia' De Laurentiis

Calciomercato Napoli. Una stagione importante, un rendimento alto che rende Alfredo Bifulco calciatore di livello per la serie C. Un passato anche in B, un'età che lo rende appetibile per le qualità indiscusse. L'ultima stagione, in prestito alla Ternana, è stata positiva: 33 presenze in campionato, serie C girone B, condite di 5 gol e 2 assist; 1 presenza in coppa Serie C condite da 1 gol e 2 assist. Totale 1630 minuti in campo.

Calciomercato Napoli, Bifulco può finire al Bari

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, terminato il prestito alla Ternana, per l'attaccante, ancora di proprietà del Napoli fino al 30 giugno 2019, potrebbe esserci il passaggio al Bari, club di proprietà della famiglia De Laurentiis, con Luigi che ne è presidente. Al momento vengono smentite tutte le voci di interessamenti di altri club, con la possibilità pugliese unica percorribile.

di Ciro Novellino

RIPRODUZIONE RISERVATA