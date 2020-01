Avere cinque terzini in rosa per due ruoli e trovarsi nei primi quattro mesi di campionato in piena e quasi costante emergenza. Sembra un paradosso ed una sfortuna clamorosa ma non si può semplificare tutto così. In questa situazione paradossale il fato ci ha certamente messo la sua mano facendo saltare il legamento crociato di Kevin Malcuit nell’ormai maledetto (per le ginocchia dei calciatori azzurri) campo di Ferrara ma non si possono non sottolineare alcuni pericolosi e dolorosi errori di valutazione fatti dalla società. A partire dal caso Ghoulam.

L’algerino, infatti, fino a questo momento ha disputato solo cinque gare, trascorrendo sul terreno di gioco complessivamente la miseria di 300 minuti. E non è nemmeno questo il dato più allarmante. L’ex Saint Etienne, infatti, ha dato sempre l’impressione fin qui di essersi trasformato nella brutta copia di sé stesso. Come se quel fenomeno ammirato fino a due stagioni fa fosse rimasto a quella sventurata notte di Champions League del 2 novembre del 2017. E proprio qui subentrano responsabilità di una società che si è cullata sull’idea di poter riavere al top un calciatore in evidente difficoltà fisica da due anni. E la coperta non si è fatta tremendamente corta solo perché non si è riuscito a trovare un acquirente disposto ad accontentare le richieste di De Laurentiis per Hysaj.

Terzini Napoli

L’albanese, infatti, con il contratto in scadenza nel 2020, ai margini del progetto tecnico ad inizio stagione e più volte vicino alla cessione l’estate scorsa (prima alla Roma, poi al Valencia), si trova adesso ad essere non solo il terzo terzino, dietro a Di Lorenzo ed a Mario Rui, più impiegato in Serie A in casa Napoli, ma anche un autentico salvatore della patria, in virtù del fatto che allo stato attuale delle cose è l’unica riserva sia a destra che a sinistra. Tra gli “effetti collaterali” di questa situazione paradossale ma tutto sommato prevedibile ed evitabile non si possono non annoverare anche il mercato ed aspetti di natura economica.

Ghoulam, infatti, sembra essere nel mirino del Marsiglia in Francia ed intenzionato ad andar via per ritrovare la miglior condizione atletica, ma la sua valutazione, inevitabilmente, è colata a picco dopo tanti e tali infortuni. Da non escludere la soluzione del prestito ma questo primo blocco di stagione ha spaventato ancor di più possibili acquirenti, difficili da reperire già questa estate, disposti a fare un grosso investimento per lui. Senza considerare il danno di essersi costretti, di fatto, a perdere Elseid Hysaj a parametro zero, gettando alle ortiche una plusvalenza che sembrava scontata. In virtù di tutto ciò, sembra necessario a prescindere un investimento da parte della proprietà per puntellare la corsia mancina a gennaio con un esborso che probabilmente dovrà essere cospicuo (l'eventuale scambio tra l'ex Empoli e De Sciglio non risolverebbe alcun problema dal momento che la situazione sarebbe esattamente la stessa). Effetti collaterali di scelte rivedibili e fatte probabilmente con troppa leggerezza sulle corsie... laterali.

