"Se non vengono a prenderci nessuno...", Spalletti ha capito l'unico errore da non fare

Il 2022 del Napoli si è concluso con la sconfitta per 4-1 rimediata al Maradona contro il Lille. L'ultima amichevole in vista della ripresa del campionato fissata per il 4 gennaio a Milano contro l'Inter. La squadra azzurra, ieri, è apparsa ancora appesantita dai carichi di lavoro ed il risultato non deve trarre in inganno: in ritiro si è lavorato per arrivare tirati a lucido nel nuovo anno, con le prossime settimane di scarico che porteranno i partenopei ad essere pronti anche dal punto di vista fisico.

Calciomercato Napoli, il monito di Spalletti

Se da una parte il campo non deve preoccupare, un piccolo campanello d'allarme lo ha lanciato lo stesso Spalletti nel post partita parlando del calciomercato di gennaio:

Calciomercato? Noi abbiamo già detto. A parte che Giuntoli è uno sveglio per cui fa il suo lavoro, va a sondare, va a cercare ad anticipare delle situazioni. Noi si sta bene dal punto di vista dell'organico. Per cui se non ci vengono a prendere nessuno. Perché ho questo timore in uscita? Perché ci sono delle squadre che vogliono mettere roba dentro per migliorare. Io devo pensare a lavorare nel miglior modo possibile".

Il mister azzurro ha confermato quanto sostenuto da tempo: non vuole che questo gruppo venga intaccato troppo a gennaio, per evitare di smuovere un equilibrio che nella prima parte di stagione è stato pressoché perfetto. Se da una parte con lo scambio Bereszynski-Zanoli cambia poco, la questione Demme potrebbe avere un peso specifico ben più notevole: al netto di esperimenti con Ndombele e Gaetano, perdendo il centrocampista tedesco ti ritroveresti comunque con un giocatore in meno che in caso di assenze o imprevisti potrebbe ridurre le rotazioni (come visto in amichevole, considerando i Nazionali out).

Discorso simile anche per Sirigu, sul quale continuano a circolare diversi rumors di calciomercato: il Napoli è pronto a riportare a casa Contini che, con tutto il rispetto, non ha però l'esperienza ed il carisma del portiere campione d'Europa, nè tantomeno lo stesso peso nello spogliatoio.

Due aspetti che, seppur sulla carta marginali, sembrano preoccupare e non poco Spalletti che preferirebbe non toccare quella macchina quasi perfetta vista nella prima parte di stagione: cambiare per cambiare non avrebbe molto senso, Spalletti lo ha capito ed ha lanciato l'allarme sperando che venga raccolto dai diretti interessati.