Spalletti: "Ecco cosa ci ha detto ADL negli spogliatoi. Mercato? Se non ci vengono a prendere nessuno..."

Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo Napoli-Lille:

"Si può fare diverse cose meglio, bisogna farle meglio. In questo momento dobbiamo completare la preparazione quando decidi di andare campo a perto e tenere linea difensiva a metà campo se non sei così bravo a pressare ti trovano passaggi a metà strada e le scappate diventano troppe. Abbiamo preso un paio di gol che non si possono prendere ma fa tutto parte del lavoro.

Non vedo come si possono fare pensieri facendo dei calcoli oggi così. Noi bisogna andare sempre forte. In questo momento le gambe non supprotano come vorremmo andare e negli attegiamento siamo sempre gli stessi perchè si resta a metà. Bisogna dare una stretta capendo che bisogna fare di più a livello individuale e di completare la preparazione.

Di questo mese mi è piaciuto tutto, i ragazzi si sono allenati. tutto si è sviluppato come le rpecedenti situazioni da quando sono qui. nessun problema dal punto di vista di differenze che possono aver turbato qualcosa. De Laurentiis? Era un po' accigliato per la gara poi però ci ha fatto gli auguri per Natale e ci ha spiegato delle situazioni che riguardano la società e poi le motivazioni per via della non cena natalizia. Kvara? Sta migliorando, secondo me è migliorato. Contro il Villarreal l'ho lasciato per fare minutaggio. Il ragazzo è serio.

Calciomercato? Noi abbiamo già detto. A parte che Giuntoli è uno sveglio per cui fa il suo lavoro, va a sondare, va a cercare ad anticipare delle stuazioni. Noi si sta bene dal punto di vista dell'organico. Per cui se non ci vengono a prendere nessuno, poi ci sta che capiti la situazione importante che Giuntoli sa portare a casa. Perché ho questo timore in uscita? Perché ci sono delle squadre che vogliono mettere roba dentro per migliorare. Io devo pensare a lavorare nel miglior modo possibile".