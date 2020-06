Non sarà un fattore da sottovalutare. Dopo mesi di inattività, (perché per un atleta del calibro, allenarsi per un’ora al giorno davanti ad un cellulare non possiamo che definirla tale), non sarà proprio uno scherzo da ragazzi rientrare in campo e presentarsi al 100% della forma fisica. Il calcio tornerà ad occupare le nostre giornate, ma siamo consci del fatto che assisteremo ad uno spettacolo diverso da quello a cui eravamo abituati. Ci sono esperti del settore che hanno parlato di due o tre settimane di allenamenti intensi per ritrovare lo status migliore a livello fisico. Non tutti i calciatori saranno in grado di sostenere i ritmi partita sin dalle prime battute, poi mettiamoci che si va incontro all’estate, diventerà tutto più complicato.

IL NAPOLI un vantaggio ce l’ha. E non è un vantaggio da poco. Perché la maggior parte dei calciatori azzurri vengono sì meno dal punto di vista della struttura fisica, ma sarà proprio il loro esser brevilinei a mettere in condizione gli stessi di tornare al top in poco tempo, sicuramente in meno tempo rispetto a quelli che fanno del fisico, della statura e della forza le loro qualità principali.

L'esultanza di Mertens ed Insigne.

E’ DA TANTO che si discute dell’assenza di forza fisica nei migliori interpreti della squadra di De Laurentiis e Gattuso, ma forse, proprio in questa circostanza, questa ‘solita’ mancanza si trasforma in un surplus per gli azzurri che potrebbero avere meno problemi di squadre più forti fisicamente.

MERTENS, Insigne, Callejon, ma anche gli stessi Demme, Mario Rui, Zielinski, potranno godere, a meno di infortuni, di un reinserimento in campo nettamente più rapido. Le squadre più penalizzate potrebbero essere l’Inter, la Juventus ed anche l’Atalanta che gioca molto sui ritmi alti. Una, invece, che come il Napoli, meno si fa allo strapotere fisico è la Lazio. Sarà un bel ritorno, specie se si accuseranno le non fatiche degli ultimi tre mesi. Chissà che il vantaggio di essere 'piccoletti' non possa fare la differenza.

di Fabio Cannavo (Twitter: @CannavoFabio)

