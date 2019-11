Liverpool-Napoli, le probabili formazioni: Milner insidia Henderson e Wijnaldum. Ancelotti ritrova Manolas e Fabian, in difesa Hysaj dal 1'

LIVERPOOL - Non ci dovrebbero essere grossi dubbi per Jurgen Klopp riguardo la formazione da schierare domani sera contro il Napoli di Ancelotti. Solito e consolidato 4-3-3 per i campioni d'Europa con Alisson tra i pali, in difesa il quartetto composto da Alexander-Arnold a destra, Robertson a sinistra e Van Dijk e Lovren al centro visto l'indisponibilità di Matip. A centrocampo c'è Milner che insidia il posto ad uno tra Henderson e Wijnaldum. Fabinho ci sarà. In attacco il tridente titolare con Salah a destra, Manè a sinistra e Firmino al centro.

NAPOLI - Ancelotti ha diversi uomini fuori per infortunio. Oltre a Malcuit c'è da considerare Ghoulam, Insigne e Milik. E' stato recuperato Mario Rui, ma non dovrebbe essere rischiato dall'inizio ad Anfield Road. Il tecnico azzurro insiste sulla strada del 4-4-2. Ci sarà Meret tra i pali. Si rivedrà dal 1' Kostas Manolas al fiano di Koulibaly in difesa. Sugli esterni Di Lorenzo e Hysaj. Anche Fabian dovrebbe rivedersi in campo dall'inizio dopo il turno di stop per infortunio a Milano. Callejon agirà sulla fascia destra, l'ex Betis a sinistra e Zielinski ed Allan al centro. In attacco Mertens con Lozano.

Probabili formazioni Liverpool-Napoli, le scelte di Ancelotti

