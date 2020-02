SOCIAL...ISMO - Il pullman di Gattuso e Achille Ruiz, l'Inferno Napoli di Dante e D'Ambrosio come Lisa Fusco!

Scappate, finchè siete in tempo. Che poi il confine fra chi spera di non finire nell'editoriale e chi ne godrebbe divertito è labilissimo... Il web insorge, pre-durante-post gara. L'ironia, l'iralità, le più aspre critiche, i fotomontaggi più incredibili. Tutti insieme, per dar voce alla nuova forma di satira sportiva: quella dei social, il social...ismo. Non prendiamoci troppo sul serio, ma nemmeno troppo poco: una riflessione seria, ma 'mascherata'.

di Manuel Guardasole

Inter-Napoli Social...ism edition. Si gioca la Coppa Italia, ma non vi lascio soli. Apriamo subito col botto, col meme del mese sicuramente. Quante ne son successe da inizio anno fino a Napoli-Lecce? Di tutti i colori, dal progetto di Davide al girone dei violenti, le vedove sarriane e quelle di Carletto. Diciamo che se la stagione infernale del Napoli finora l'avesse raccontata Dante Alighieri, ad occhio e croce sarebbe così... (dalla geniale idea di Roberto Procaccini nel gruppo SSC Napoli - Operazione Nostalgia?)

E' arrivato in questi giorni anche il prolungamento del contratto che lega SSC Napoli e Kappa che era in scadenza, quando tutti speravano nel passaggio ad Adidas. Ecco com'è andata realmente:

Eccoci al march. Partiamo subito con un'esclusiva, finalmente possiamo chiudere il caso Lozano. Scoperto il vero motivo per cui non gioca mai, nemmeno quando mancano Insigne, Mertens, Younes, Zielinski, Elmas, Leandrinho e il nipote di Gattuso?:

A quanto pare il calciatore da un mese soffre di un grave infortunio di cui, per motivi di privacy, non se n'è parlato. Gattuso ha subito capito il ragazzo: deve davvero far male la frattura dell'unghia del mignolo della mano sx. pic.twitter.com/bQgN5LFmvz — arrow ? (@coldblackarrow) February 12, 2020

A questo punto non può che partire il sondaggio. Perchè i messican son scatenati su due fronti. Da un lato c'è ovviamente Trump, dall'altro la coppia Ancelotti-Gatusso. Cioè, scusate, Gattuso?. O se vogliamo #FueraGattuso.

?

Prima di iniziare, c'è chi già si fascia la testa. Si sa che il Napoli fa fare i primi gol in Serie A, fa scatenare gente random, ecc. E per questo alcuni social...isti temevano l'ex Tottenham?:

Una parata decisiva l'ha fatta, ma sul web si parla quasi solo di lui. Padelli non entusiasma i tifosi interisti, per usare un eufemismo. E ad ogni palla la reazione più o meno è questa qui:

Al 52' è in leggero affanno (già) Fabian Ruiz?. I social...isti non la prendono benissimo... Non sanno mica che farà gol e sbloccherà il match!

Fabian Ruiz è già accorto d’ossigeno, di liquidi, di sudore e sta pur scàrz a sord #InterNapoli — La Marchetta dello Sport (@GazzettaFake) February 12, 2020

Ma è proprio Fabián inaspettatamente a trovare al 57' il gol del vantaggio con una gran conclusione che, complice una minima deviazione, diventa imparabile per Padelli. E allora sveste l'abito del cammellone e torna il grande centrocampista di talento spagnolo. Insomma, alla Achille Lauro...

Ma la reazione dei tifosi è un po' quella di Morgan. Dai, si, alla fine tutti conoscono il talento di Fabián e il fatto che stesse giocando fuori ruolo. Ma l'han criticato lo stesso ferocemente (non solo lui, certamente). Adesso il ritorno al 4-3-3 e ad una diversa interpretazione tattica può tornare grande. E dopo averlo criticato, al gol son tutti tornati ad esaltare la qualità dello spagnolo. Insomma, un po' come ha fatto Morgan con Bugo?...

Lautaro Martinez ha fatto poco, oltre al dribbling su Di Lorenzo e alla simulazione al 63', rotolandosi al suolo e toccandosi ogni parte del corpo solo dopo aver tirato e aver visto la conclusione finire larga, fuori dallo specchio della porta. Insomma, sostanzialmente è andata così..

Simula anche e soprattutto D'Ambrosio. Che su un cross dalla sinistra, sente Elmas arrivare da dietro, che a stento lo sfiora con la mano sulla schiena, e si lancia come la miglior Tania Cagnotto, ma anche come fosse il protagonista di Assassin's Creed III. Cadendo al suolo, però, come la subrettina!

Alla fine della partita, col trionfo degli azzurri, i social...isti non hanno dubbi. Il paragone fra il Napoli di coppa e il Napoli di Serie A? è questo, definitivo:

Napoli Napoli

In coppa In campionato pic.twitter.com/5sdLsFIRbV — g. (@msgaiafalanga) February 12, 2020

Ma il vincitore di giornata è lui. Gattuso alla guida del pullman. Che smacco per le vedove sarriane! Per il bel gioco, per le facce di ca... pronte a palleggiare in faccia alla gente. La verità è che il Napoli di Ringhio Gattuso con le grandi gioca così, e ha eliminato la Lazio, tolto tre punti alla Juve e battuto a Milano per 1-0 l'Inter. Che siano benedetti i pullman, la solidità difensiva e le ripartenze, quando servono. Ora al tecnico l'arduo compito di trovare l'antidoto con le medio-piccole.

OFF TOPIC - ?Qualcuno pensa ancora a Sanremo e annoiato dall'andamento di Inter-Napoli, si getta nei paragoni così a caso. Però poi mica tanto... E secondo voi?

Ma Di Lorenzo non assomiglia a Gabbani? #InterNapoli pic.twitter.com/K1YCJ8tjLh — Carmine Stile (@Ca_stile) February 12, 2020

