A(p)...posto così?

Cresciuto con la maglia del Napoli cucita sul petto, tifoso azzurro talentuoso nel coronare il sogno di giocare per la squadra per cui tifa e riuscire anche ad essere capitano di essa. E' la storia di Lorenzo Insigne ma come nelle favole c'è sempre qualche antagonista di troppo che ha voluto mettere i bastoni tra le ruote alla carriera dell'attaccante nativo di Frattamaggiore.

Un rapporto con la città partenopea non sempre rose e fiori, qualche critica di troppo e sempre al centro dell'attenzione. Troppe le volte in cui è stato fischiato, critiche e fischi che Lorenzo non ha mai sopportato. Un tira e molla, pochi mesi fa, tra il calciatore, la società e Carlo Ancelotti. E' servita l'esperienza del tecnico per assicurare a Insigne un futuro con la maglia del Napoli. Ma il calcio non è una scienza esatta e quantomeno non lo nemmeno è il mercato.

De Laurentiis: "Insigne? Dipende dall'offerta"

Nemmeno il presidente del Napoli esclude un possibile addio di Lorenzo Insigne ma serve l'offerta giusta. Il patron azzurro tutela sé stesso ma non il giocatore.

"Allan e Insigne? Se l'offerta è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare".

L'annuncio dell'APP: segnale di permanenza?

Dopo le parole di Aurelio De Laurentiis a margine di un evento dedicato al calcio italiano tenutosi a Roma, alla Camera dei Deputati, la SSC Napoli stila un comunicato stampa che riguarda Lorenzo Insigne.

"SSC Napoli, in collaborazione con IQUII Sport lancia l'applicazione di Insigne mirata a valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso lo sviluppo della propria piattaforma di Fan Engagement. Lorenzo Insigne uno degli sportivi più amati nel panorama europeo con oltre 1.4M di follower sui social, grazie alla nuova applicazione potrà migliorare l’interazione con i propri fan".

E' nata l'applicazione dedicata alle gesta di Lorenzo Insigne, naturalmente non può che esser dipinta d'azzurro e con il calciatore che veste la divisa partenopea. La società di Aurelio De Laurentiis motiva la scelta di far nascere questa iniziativa (Insigne uno degli sportivi più amati). Ma far nascere un'app incentrata su un calciatore in vendita, sarebbe una follia. Ipotesi, più che reale, è lanciare un ulteriore messaggio della proprietà al calciatore: Napoli crede in te, Lorenzo.

di Simone Scala

RIPRODUZIONE RISERVATA