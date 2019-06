De Laurentiis annuncia: "Manolas-Koulibaly grande coppia! James? Chi vivrà vedrà. Valuto offerte per Allan e Insigne ad una condizione..."

Ultimissime calciomercato Napoli: ADL torna a parlare e lo fa per confermare le trattative con Manolas e James Rodriguez, ma anche per allertare i tifosi sulla possibile cessione di due campioni del calibro di Allan e Lorenzo Insigne.

DE LAURENTIIS: TRATTO MANOLAS E JAMES

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di un evento dedicato al calcio italiano tenutosi a Roma, alla Camera dei Deputati. Ecco le parole del presidente raccolte da Calcio Napoli 24: "Manolas e Koulibaly una grande coppia. James? Mai negato che va bene per noi, c’è particolare rispetto tra lui e Ancelotti. Ma ci sono gli agenti, la famiglia e c'è il Real Madrid: chi vivrà vedrà. Abbiamo tante trattative e negoziazioni in ballo. Bisogna trattare però anche il mercato in uscita, abbiamo 40 giocatori, dobbiamo sistemarne tanti".

Insomma, mentre l'operazione Manolas sembra più fattibile, il presidente del Napoli non ha nascosto le difficoltà incontrate sulla strada che porta a James Rodriguez, il cui trasferimento in azzurro, dunque, non può essere già dato per fatto.

DE LAURENTIIS: PRONTO A VENDERE INSIGNE E ALLAN

Capitolo a parte una apertura alla possibile partenza di Allan e Insigne: "Se l'offerta - precisa De Laurentiis - è in un contesto di mercato che mi consente di correre ai ripari in tempo, si possono anche prendere anche in considerazione. Ma se invece si tratta di chiudere negli ultimi dieci giorni di mercato allora non si può fare".

Certamente in molti non se l'aspettavano: prima dell'inizio della nuova stagione, il Napoli potrebbe ritrovarsi senza Allan o Insigne, o addirittura entrambi. A patto che alla società venga lasciato il tempo adeguato per trovare un sostituto all'altezza. Le acquirenti sono avvisate.