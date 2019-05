Due milioni ad un over 30 ed un nuovo modulo in vista: Ilicic sembra stravolgere le strategie mercato di De Laurentiis

Ultimissime calcio Napoli - Ilicic-Napoli, l’accordo con il giocatore c’è e adesso si tratta con l’Atalanta. Ma cosa cambia con il trequartista sloveno? È una trattativa che lancia vari segnali sul fronte calciomercato.

In primis, il modulo. Ilicic predilige la trequarti e non ama rinculare sulla linea mediana come di solito fanno gli esterni del Napoli. Ecco perché con lui si potrebbe concretamente pensare ad un 4-2-3-1. Con lui trequartista centrale, Callejon ed Insigne sulle fasce ed un centrocampo a due formato da Allan e uno tra Fabian Ruiz e Zielinski. Ma a Napoli questo modulo già lo conoscono. È quello utilizzato da Rafa Benitez e i ricordi non sono positivi, nonostante i trofei. È pur vero, però, che impostazione tattica va interpretata. E a tal proposito sarebbe divertente capire in fase di non possesso come si comporterebbero i vari Insigne e Callejon e che compiti avrebbero. E anche quanto sarebbero in grado i centrocampisti di reggere una mediana a due.

Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia strategia?

Stando alle ultime fornite da Sky Sport, l’offerta, con tanto di accordo con il giocatore, è di 2,2 milioni di euro a stagione. Josip Ilicic ha 31 anni. Può essere considerato un parziale cambio di rotta. Fino ad ora difficilmente Aurelio De Laurentiis aveva intavolato trattative per un 31enne, ancor più difficile veder offrire un ingaggio da 2,2 milioni. Ma forse lo zampino di Ancelotti incide…

Bocciati. Lo aveva annunciato l'allenatore, a fine stagione avrebbe tirato le somme. Tra esterni offensivi e trequartisti il Napoli è quantitativamente coperto. Ounas, Younes, ma soprattutto Simone Verdi. Il più puro dei trequartisti. Ripercorrendo anche le parole di De Laurentiis, “Sistemiamo terzini e attacco per ridurre il gap”, è ovvio che un pizzico di malcontento ci sia. D’altronde è indubbio che qualcuno lì davanti abbia reso meno di quanto ci si aspettasse.

