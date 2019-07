Abbonamenti stracciati, allenamenti a porte aperte e totale trasparenza: la SSC Napoli comunica e si riavvicina ai tifosi

E' un'altra società, un altro approccio, quello della SSC Napoli nei confronti dei propri tifosi. Il club cerca di andare incontro alle esigenze del supporters partendo dagli abbonamenti a prezzi popolari. Ma è solo l'inizio. Quella messa in atto dalla società è un'accurata strategia di comunicazione e fidelizzazione nei confronti degli appassionati.

Oltre alla riduzione dei prezzi degli abbonamenti, che s'intreccia con la ristrutturazione dello stadio San Paolo, il club s'impegna in una politica di trasparenza mai così capillare. Resi noti tutti i prezzi per le gare della stagione 2019/20. In modo da garantire al consumatore un semplice confronto economico.

La lontananza del centro sportivo, inoltre, ha da sempre rappresentato un ostacolo per i tifosi che arebbero voluto seguire la propria squadra più da vicino. E anche in questo caso si è fatto un enorme passo in avanti. Il club consentirà ad alcuni tifosi estratti a sorte tra gli abbonati di vedere un allenamento nel centro tecnico di Castel Volturno. Se a questo associamo i prezzi più bassi per gli abbonamenti negli ultimi nove anni di gestione De Laurentiis, allora il tifoso stavolta non può che sentirsi al centro del progetto Napoli.

La conferenza dell'head of operations sales and marketing, Alessandro Formisano, non è stata solo di tipo informativa. Ma ha rappresentato un meraviglioso ed epocale cambio di comunicazione e gestione dei rapporti con i tifosi. Soprattutto epocale.

di Leonardo Vivard