DIRETTA VIDEO - Campagna abbonamenti SSC Napoli 2019/20, Formisano: "Vendita dal 25 luglio, ecco i prezzi! Risparmio del 40% su acquisto singole gare. Ingressi esclusivi per abbonati, c'è cambio utilizzatore"

DIMARO FOLGARIDA (TN). Abbonamento Napoli 2019/20 - La SSC Napoli presenta la Campagna Abbonamenti 2019/20 dal Teatro comunale di Dimaro in conferenza stampa. Appuntamento ore 12.45 in diretta video su CalcioNapoli24 (Facebook e Youtube) e su CalcioNapoli24 TV (Canale 296 DTT), a presentare prezzi e dettagli dei nuovi abbonamenti per la prossima stagione allo stadio San Paolo di Napoli sarà Alessandro Formisano, Head Of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli.

Abbonamento calcio Napoli - Si avvicina la Serie A 2019/2020 e la SSC Napoli annuncia attraverso una apposita conferenza stampa che si terrà nel ritiro di Dimaro, la campagna abbonamenti per la prossima stagione. Sono stati già annunciati prezzi più bassi, con un risparmio del 40% per chi acquista l'abbonamento, rispetto all'acquisto dei singoli 19 biglietti per le gare casalinghe.

12.15 - Tutto pronto in Teatro a Dimaro, si attende l'arrivo di Alessandro Formisano per l'inizio della conferenza, previsto per le 12.45.

12.22 - Arrivato in sala il dott. Formisano, manca poco all'inizio della conferenza.

12.38 - Inizia la conferenza stampa. Lombardo: "Conferenza importante, per un argomento interessante e delicato. Cercheremo di chiarire il tutto con Formisano, con informazioni positive e che in parte già sapete". Parla Formisano: "Abbiamo preparato una clip, un trailer". Parte la clip.

12.41 - Termina la clip, Formisano: "Abbiamo introdotto il concetto 'One city, one club, one passion'. Vogliamo sfruttare l'occasione per la stagione 19/20 che ci viene dalla riqualificazione del San Paolo. Dobbiamo ringraziare il governatore della Regione e il commissario delle Universiadi. Un'importante quota di finanziamenti, come sempre accade con i grandi eventi internazionali, per riqualificare gli impianti: San Paolo fortemente riqualificato, non solo nella parte funzionale ma anche in estetica. Tutte le gradinate sono impermeabilizzate e riqualificate. Non piove più giù, tutto ciò ha portato alla sostituzione dei sediolini, adesso più larghi e a norma UEFA. Molto più comodi in alcuni settori, in altri addirittura ci sono i braccioli. Questo è stato colto da società e De Laurentiis a pieno con la campagna abbonamenti da fuochi d'artificio. E' forse un po' noioso, ma densa di informazioni dettagliate.

La campagna inizia il 25 luglio 2019, alle ore 12. Abbiamo atteso, senza polemica, il completamento della numerazione dei sediolini dello stadio, al momento mettiamo in vendita la quasi totalità dello stadio. Ancora non completate le parti della coreografia delle Universiadi della Curva B inferiore e altre parti. Per decisione delle autorità, l'emissione dell'abbinamento è collegata alla Fidelity Card. Viene emessa online, abbiamo oltre 100mila tessere emesse, numero di utenti già elevato. Può essere richiesta anche dai minorenni, ha un costo di 20 euro con durata triennale e può essere acquistata sul sito del Napoli. Vantaggi esclusivi e unici con la card. Si può caricare digitalmente sulla Fidelity Card l'abbonamento, si può caricare su di essa anche il titolo d'accesso per UEFA e Coppa Italia. Si stampa un segnaposto che insieme alla tessera consente l'accesso. Il caricamento digitale del titolo consente di godere di varchi esclusivi, dedicati esclusivamente agli abbonati. C'è la possibilità di cedere gratuitamente per 5 gare il proprio abbonamento, ad un altro possessore di Fidelity. Cambio utilizzatore possibile col sito di Ticket One, per cinque gare gratuitamente consente la cessione del titolo.

Innovazione estremamente importante, perchè riceviamo e ci confrontiamo col pubblico costantemente, ci siamo accorti negli anni che l'impossibilità di cedere il titolo poteva essere un freno all'abbonamento. Questo è un ulteriore vantaggio. Logiche simili ad altri modi di acquistare, come Amazon o i treni.

Prezzi per gli abbonati: forte riduzione in tribuna Posillipo, da 1500 euro della stagione 17/18 a 999 euro. La Tribuna Nisida scende a 749 euro, i Distinti scendono da 750 euro a 499 euro. Infine le curve scendono da 350 a 269 euro. I prezzi che sto citando sono riferiti alla stagione 17/18, l'anno scorso non abbiamo fatto vera e propria campagna abbonamenti:

Tribuna autorità sx: 3000 euro più 10 prevendita;

Tribuna Posillipo: 999 euro più 10 prevendita;

Distinti: 499 euro più 10 prevendita;

Curva: 269 euro più 7 prevendita;

Tribuna Nisida: 749 euro più 10 prevendita.

Diciamo ai tifosi vi vogliamo con noi anche quest'anno, sempre di più e in tanti. L'altra novità riguarda i prezzi di tutte le singole gare del campionato: così il tifoso capisce che l'abbonamento è meglio delle singole gare, capisce il risparmio. Roma, Juve, Milan, Inter a 40 euro in curva, così via le altre. Questo modo di essere chiari, cristallini, ancor di più, mette chiaramente ciascuno di voi di fare rapidi calcoli. Il prezzo medio di un abbonamento in Curva è 14,15 euro, coloro che acquisteranno le singole partite le pagheranno 24,60, con un 42% di risparmio. 26,2 con abbonamento in media nei Distinti, mentre 45,5 se acquisteranno le singole gare nei Distinti, anche qui 42% di risparmio. In Nisida si risparmia, perchè si paga il 39,40 euro con abbonamento, se dovesse acquistare le singole 61,50 pagati in media. In Posillipo infine chi acquista abbonamento paga la singola 51,50 euro, con singole gare pagherebbe in media 80 euro con un 36% di risparmio. Parliamo degli abbonamenti più bassi del Napoli, abbonarsi è conveniente con un 40% di risparmio in media rispetto alle singole gare. Prezzi più bassi degli ultimi nove anni. Nessuna differenza fra superiore e inferiore.

Lavori di ristrutturazione hanno modificato disposizione dei settori, ordine e file dei posti. Sedute più larghe, con posti più larghi e con meno posti nelle file. Diritto di precedenza per l'acquisto a chi ha l'anno scorso preso il mini-abbonamento 2018/19.

Nella fase iniziale, noi non metteremo in vendita il Settore Inferiore della Curva B, i sediolini sono in fase di completamento. Non metteremo in vendita le prime due file di tutto l'anello superiore, al momento non hanno sediolini: li stanno montando ma non volevamo ritardare ulteriormente la campagna. Faremo nota ufficiale, chi vuole quei posti o attende o magari prende un posto migliore.

Vendita di abbonamento inizia il 25 luglio, sia su TicketOne che contemporaneamente alla rete web. C'è la possibilità di acquistarlo anche online, diritto di precedenza per l'acquisto per chi ha acquistato uno dei due mini-abbonamenti lo scorso anno, precedenza che ha durata di una settimana. A partire dal 1 agosto vendita libera anche per i posti con diritto di precedenza. L'acquisto online non prevede diritto di prevendita, anche se TicketOne ne ha diritto di farlo.