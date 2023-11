DIRETTA VIDEO | Real Madrid-Napoli, le formazioni ufficiali: Ancelotti ha scelto il tridente, c'è Diaz

Real Madrid Napoli Tv – Real Madrid Napoli Champions League, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. La quinta gara del gruppo C di Champions League. Il Napoli vuole provare ancora vincere a sorpresa contro una delle squadre più forti del momento e passare il turno per accedere agli Ottavi di Finale. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Real Madrid-Napoli è solo su Prime Video, abbonati gratis per 1 mese e disdici quando vuoi: www.primevideo.com/offers/ref=atv_nb_lcl_it_IT?tag=calcionapol02-21

DIRETTA VIDEO Real Madrid Napoli Champions League

Amici di CalcioNapoli24, siamo in diretta dall'esterno del Bernabeu per Real Madrid Napoli per il pre partita in diretta, ecco la nostra diretta

Real Madrid Napoli: diretta testuale

19.20 - Invasione di tifosi georgiani a Madrid: clicca qui per vedere il video.

19.10 - Il Real Madrid ha appena lasciato il centro sportivo per recarsi allo stadio Bernabeu.

19.05 - E' appena arrivata la formazione ufficiale del Real Madrid:

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Valverde, Kroos, Ceballos; Bellingham; Rodrygo, Brahim Díaz

A disposizione: Fran, Canizares, Nacho, Joselu, Lucas Vazquez, Fran Garcia, Mario Martin, Nico Paz, Gonzalo, Theo Zidane.

Queste tutte le informazioni:

29/11/2022 mercoledì ore 21:00 Real Madrid Napoli tv

Real Madrid Napoli dove vederla Tv e streaming?

Tv e streaming? Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Real Madrid Napoli: dove vederla, in diretta su Calcio Napoli 24

Real Madrid Napoli Champions dove vederla in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.