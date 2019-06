DIRETTA VIDEO - Sarri: "Mentre ero a Napoli venne presentato Ancelotti, ho rispettato tutti. La Juve è un coronamento per la mia professione"

Presentazione Sarri, conferenza stampa in diretta. Questa mattina alle ore 11:00, la Juventus presenta Maurizio Sarri in conferenza stampa dallo stadio Allianz Arena di Torino. Segui la conferenza di presentazione di Sarri in diretta su Calcio Napoli 24, la prima intervista di Sarri in qualità di allenatore della Juve.

Conferenza stampa Sarri oggi

Sarri alla Juve, tutte le dichiarazioni della conferenza stampa in tempo reale

Ecco Sarri: "Sono contento di essere qui oggi, sono a disposizione per tutte le domande e le curiosità.

Bisogna avere le idee chiare sul percorso. Tre anni fa sono arrivato a Napoli e ho dato tutto, da bambino ero tifoso del Napoli. A un certo punto pensavo che potevamo essere competitivi. Negli ultimi mesi a Napoli avevo un dubbio, per l'affetto che provavo e la logica che mi diceva che il percorso era concluso. Durante questo dubbio il Napoli mi risolve il problema presentando Ancelotti, probabilmente per colpa mia perché non stavo dando delle risposte. A quel punto preferisco andare all'estero per non passare direttamente dal Napoli ad un'altra società italiana. Premier League società bellissima. Ma nella seconda parte sento il bisogno di tornare. E mi offre la posibilità la Juventus, la società più importante. È il coronamento di una carriera lunghissima, che è stata anche difficilissima. Ho rispettato tutti. Nell'ultimo atto dovevo rispettare la mia professione e il mio percorso".

Fabio Paratici: "La trattativa non è durata oltre un mese. Avevamo le idee chiare fin dall'inizio, ma era sotto contratto e noi con il Chelsea dovevamo comportarci correttamente. Anzi, colgo l'occasione per ringraziare Marina. Tra grandi club bisogna rispettare tempi e formalità".

Ieri sera Maurizio Sarri è atterrato all'Aeroporto di Torino, dove è stato accolto dalla dirigenza bianconera, ma non dai tifosi juventini, che invece hanno mancato l'appuntamento. Tutto solo, Sarri si è diretto alla Contessina, centro sportivo della Juve, dove ha potuto dare un primo sguardo alle strutture di allenamento che saranno la sua casa per il prossimo anno.

Maurizio Sarri ha firmato un contratto triennale con la Juventus, tra lo stupore generale dei tifosi napoletani, convinti che l'ex allenatore azzurro non avrebe mai accettato l'offerta della squadra acerrima rivale. Invece la vittoria dell'Europa League con il Chelsea ha probabilmente rinsavito le ambizioni dell'allenatore toscano, che ora si mette a capo della squadra più forte d'Italia, decisa a lottare con ogni mezzo per la conquista della Champions League.