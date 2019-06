Sarri sbarca a Torino. Le prime immagini da nuovo allenatore della Juve. Nessun tifoso ad attenderlo [FOTOGALLERY]

E' tutto pronto per l'era Sarri alla Juventus. Il nuovo tecnico del bianconeri è a Torino e si prepara per la presentazione di domani. L'allenatore ex Chelsea e Napoli è atterrato a Caselle alle 19.07 per l'avventura sulla panchina della Vecchia Signora. Dopo le stagioni a Napoli e l'annata in Inghilterra alla guida dei Blues, Sarri ha deciso di tornare in Italia per affrontare una nuova sfida. Domani è in programma la presentazione alle ore 11 all'Allianz Stadium, dove parlerà per la prima volta da allenatore della Juventus. Intanto, è sbarcato nella sua nuova città. Alla Juve, così, è iniziata ufficialmente l'era di Sarri. Il tecnico è atterrato con un volo privato all'aeroporto di Caselle, da dove si sta dirigendo in auto al centro sportivo della Continassa. Il dettaglio incredibile che non è passato inosservato è che non c'era nessun tifoso ad attendere il tecnico all'esterno dell'aeroporto: i tifosi juventini non hanno riservato a Sarri alcun tipo di accoglienza.

