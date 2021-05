DIRETTA - Napoli-Udinese, pre-partita: probabili formazioni e ultimi aggiornamenti dallo stadio Maradona

Napoli-Udinese - Diretta Napoli Udinese Serie A. Gentili lettori di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale Napoli-Udinese, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 36a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Napoli Udinese si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione, la 36esima giornata si apre con la sfida tra la lotta alla Champions e la salvezza.

19.15 - Ci sarà anche Aurelio De Laurentiis allo stadio Maradona questa sera in occasione di Napoli-Udinese . Il presidente della SSC Napoli è in arrivo a Fuorigrotta da Milano, a bordo di un aereo privato. Lo ha rivelato il giornalista Carlo Alvino.

19.10 - Le dichiarazioni di Stryger Larsen, difensore dell'Udinese, prima della partita contro il Napoli stasera: "Il Napoli ha grandi giocatori davanti, hanno fatto molti goal nelle ultime partite. Ma noi siamo qui per fare punti"

19.00 - Ecco gli ultimi aggiornamenti sulle formazioni di Napoli-Udinese secondo Sky Sport: Demme in panchina.

