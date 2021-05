Le probabili formazioni di Napoli-Udinese: novità in attacco e un dubbio che Gattuso scioglierà per ultimo

Domani sera alle 20.45 allo stadio Maradona si darà inizio alla 36esima giornata di campionato. Napoli ed Udinese si sfideranno nel primo anticipo per continuare la corsa all'obiettivo stagionale: gli azzurri nella cavalcata Champions e i friulani, ormai salvi, intenzionati a migliorare la posizione in classifica.

QUI NAPOLI - Quest'oggi la buona notizia che arriva da Castel Volturno è la seduta di allenamento svolta per intero coi compagni da Mertens. Gattuso incassa la lieta notizia e tiene il belga come carta da giocare a gara in corso. Infatti si va verso la conferma di Osimhen. Il cambio in attacco potrebbe essere rappresentato da Lozano al posto di Politano. Conferme inevitabilii per Rrahmani in coppia con Manolas. Mario Rui torna a sinistra. L'altra novità è il probabile ritorno tra i pali di Ospina ma il dubbio con Meret verrà sciolto solo all'ultimo. Qualche piccola chance per Bakayoko.

QUI UDINE - Il tecnico Gotti ha il dubbio in attacco tra Llorente ed Okaka, sicuro del posto invece Pereyra. In difesa dentro De Maio con Bonifazi e Nuytinck, tra i pali Musso. Non dovrebbe esserci Becao, infortunatosi nell'ultimo match. A centrocampo conferma per De Paul, Walace e Stryger Larsen, Arslan non è convocato per una botta al ginocchio: chance per Makengo. Confermato Molina a destra.

Le probabili formazioni di Napoli-Udinese