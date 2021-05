Udinese, Marino: "Il Napoli troverà una squadra tosta, non regaleremo nulla! Su De Paul..."

Ultime notizie calcio Napoli - Pierpaolo Marino, direttore dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Musso? Le valutazioni si fanno in negoziazione e tu, Massimo, purtroppo non hai il portafogli per trattarlo (ride, ndr). Per rendimento è sicuramente uno dei primi tre in Italia. Ha ancora notevoli margini di miglioramento perché è molto giovane, il progetto Musso si fonda anche sui margini di miglioramento che sono indiscutibili. Il Napoli stasera troverà una squadra tosta, sappiamo che è una delle più in forma del campionato e sarà molto difficile. Non regaleremo nulla, come è giusto che sia. Alle grandi abbiamo dato sempre filo da torcere. De Paul? Non devo elevare il valore del prodotto, ma in questo caso l'uomo supera il fuoriclasse. Sono qui da due anni e vivo con i calciatori, è un punto di riferimento umano impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell'uomo. Squadre che possono permettersi De Paul? Non faccio i conti nelle tasche degli altri, ma negli ultimi mercati per i giocatori di enorme classe come Rodrigo alla fine i soldi sono sempre arrivati. Guardo il bilancio ma anche alla potenzialità della squadra. Mi auguro che possa arrivare più tardi possibile chi sia in grado di portarlo via. Ci sono voluti cinque minuti per adeguargli il contratto non più di dieci mesi fa, non ha mai creato problemi in ragione dei sentimenti forti e del legame che ha con la società e con l'ambiente".