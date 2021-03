DIRETTA - Napoli-Bologna 1-0 (8' Insigne): altro gol annullato al Bologna!

Napoli-Bologna - Diretta Napoli Bologna Serie A. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli Bologna, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 26a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 20.45 al Maradona. Napoli Bologna si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione.

Diretta Napoli-Bologna

51' Cartellino giallo per Koulibaly: fallo su Skov Olsen

49' Pericoloso contropiede del Napoli con Hysaj che però al momento di servire Zielinski prova a calciare direttamente in porta, sprecando malamente l'occasione

47' Annullato un altro gol al Bologna! Silent-check del VAR: solo calcio di punizione per il Napoli. Ospina sbaglia il rinvio dal fondo che trova l'opposizione di Palacio: l'attaccante del Bologna ruba palla e va in gol, ma per l'arbitro il contrasto su Ospina è falloso.

46' Subito all'attacco la squadra di Mihajlovic

INIZIA IL SECONDO TEMPO

46' Fine del primo tempo. Napoli-Bologna 1-0 con gol di Insigne all'ottavo minuto.

45' Un minuto di recupero

43' Gol annullato al Bologna. Palacio conclude splendidamente in rete e batte Ospina, ma la sua posizione di partenza è in netto fuorigioco. Risultato fermo sull'1-0 per il Napoli

42' Buona uscita di Ospina che anticipa le intenzione degli avversari

41' Occasione sprecata dal Napoli con Zielinski che sbaglia l'ultimo passaggio per Di Lorenzo lanciato in rete

38' Il Napoli riconquista il controllo del gioco

34' Gran palla di Demme per Politano che però la raccoglie in posizione difficile, calcia col destro che non è il suo piede e la mette di poco a lato. Buona occasione per il Napoli

30' Improbabile tiro dalla distanza di Svanberg che finisce sul fondo

29' Grandissima parata di Ospina su Palacio! Colpo di testa dell'attaccante del Bologna che sfiora il gol del pareggio: avversari più pericolosi adesso

25' Grande conclusione di Insigne che approfitta della finta di Mertens. Grande parata di Skorupski che mette in angolo. Ottima occasione per il Napoli

20' Infortunio per Ghoulam. Il terzino del Napoli ha accusato un problema, forse un sospetto stiramento, ed ha chiesto il cambio. Al suo posto entra Hysaj

19' Palo di Skov Olsen! Clamorosa occasione per il Bologna, conclusione dal limite che sorprende la difesa del Napoli

15' Ingenuo tocco di mano di Politano, calcio di punizione per il Bologna. Posizione ravvicinata ma molto defilata

13' Brutto fallo di Svanberg su Di Lorenzo

11' Contatto in area, Politano chiede il rigore! Tutto regolare per l'arbitro

9' Napoli ancora pericoloso con Di Lorenzo che verticalizza per Insigne, tacco di Lorenzo che però non trova pronto Mertens a chiudere l'azione

8' Gol del Napoli! Fabian tocca per Zielinski che di prima appoggia di tacco su Insigne. Il capitano del Napoli non ci pensa due volte e calcia in porta dalla distanza: palla nell'angolino e 1-0 del Napoli!

6' Tiro a volo di Svanberg su cross di Palacio che spaventa Ospina

6' Rovesciata di Koulibaly, facile per il portiere

5' Fabian Ruiz ruba palla al Bologna e attacca lo spazio, salta il difensore, entra in area di rigore ma a tu per tu con il portiere sbaglia il passaggio per Mertens, quando avrebbe potuto anche provare il tiro in porta

20.50. Fischio d'inizio allo stadio Maradona. Inizia la partita

20.48. Un minuto di silenzio allo stadio Maradona

20.44 Squadre in campo. Napoli in maglia azzurra con pantaloncini bianchi, Bologna in maglia scura con lutto al braccio per la scomparsa di Pavinato.

20.42 Le squadre non sono ancora in campo

Mancano pochi minuti al fischio d'inizio. Le squadre osserveranno un minuto di silenzio in memoria di Mirko Pavinato.

20.10 Squadre in campo per il riscaldamento pre-partita. Napoli-Bologna inizia alle 20:45

La formazione ufficiale del NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Ghoulam; Fabian, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Hysaj, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Bakayoko, Osimhen, Cioffi, D’Agostino.

La formazione ufficiale del BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Ci sarà un minuto di silenzio prima del fischio di inizio di Napoli-Bologna: la squadra emiliana indosserà la fascia di lutto al braccio per la scomparsa di Mirko Pavinato, ex calciatore e allenatore.

Ore 19. Tutto pronto allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la partita di stasera: gli spogliatoi sono pronti ad accogliere le due sqaudre.

Napoli Bologna, Gattuso

Napoli Bologna in diretta su Calcio Napoli 24

Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Su Calcio Napoli 24 TV, canale 296 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.