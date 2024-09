Dove vedere Cagliari-Napoli? Canale Tv Dazn-Sky e streaming

Cagliari Napoli dove vederla? La quarta giornata del calendario Serie A 2024 25 che metterà di fronte Cagliari Napoli in tv e streaming per vederla in diretta, vediamo come sarà possibile seguirla.

15/09/2025 Domenica 18.00 CAGLIARI-NAPOLI DAZN/SKY

Dove vedere Cagliari Napoli

Cagliari Napoli, dove vederla? Sarà la quarrta partita di campionato Serie A per il proseguo della nuova stagione del Napoli di Antonio Conte. Ma dove vedere Cagliari Napoli in Tv e streaming? Dopo gli orari stabiliti dalla Lega Serie A sarà possibile vedere la gara sia su Dazn che su Sky.

Dove vedere Cagliari-Napoli Streaming live

Cagliari Napoli streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Cagliari Napoli? La partita è di Serie A sarà possibile seguirla in streaming, scaricando l'app di DAZN o Sky Go e Now Tv.

Cagliari Napoli in tv: in diretta su Calcio Napoli 24

Cagliari Napoli Tv in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.