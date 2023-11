Fischer in conferenza: "All'andata sconfitta sfortunata, siamo molto delusi dopo l'ultima partita. Domani servirà coraggio" | VIDEO

Dallo stadio Diego Armando Maradona in conferenza stampa Urs Fischer e Leonardo Bonucci dell'Union Berlino in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre. Le parole in diretta di Urs Fischer prima di Napoli Union Berlino.

Napoli Union Berlino Champions League: conferenza Fischer

Benvenuti alla diretta testuale della conferenza stampa dell'allenatore dell'Union Berlino Urs Fischer.

Bonucci: "Domani verranno 2 amici a seguire la partita qui. La mia famiglia per arrivare qua i bimbi avrebbero dovuto perdere 2 giorni di scuola e in questo momento non era la soluzione migliore dato che li avrei potuti vedere pochissimo. Sono concentrato sulla partita di domani sera e meno distrazioni ci sono e meglio è".

Fischer: "Dobbiamo provare a goderci questa partita e la nostra Champions League, dobbiamo provare ad avere la voglia di giocare bene. Sento che tutte queste pressioni aumentano di giorno in giorno e di partita in partita".

Bonucci: "Come vedo la Juve in questo campionato? Rispondo per educazione ma non risponderò più a domande sulla Juve e sul mio passato perché sono qui per giocare una gara importante di Champions League con l'Union Berlino. Alla Juve avrei voluto finire la carriera, lo sapete tutti. Ma sapete tutti com'è andata a finire. Se la Juve dovesse vincere il campionato sarei felicissimo per la squadra e per i miei ex compagni, e credo che abbia buone possibilità di vincere lo scudetto. Ci sono 4 squadre in lizza per vincerlo".

Fischer: "Per loro la partita di domani è una questione di qualificazione, per noi invece è diverso. Dovremo provare ad essere coraggiosi e fare il meglio per cercare di trovare dei punti importanti".

Bonucci: "La mancanza di Osimhen sicuramente è uno svantaggio per il Napoli, è uno tra gli attaccanti più forti della Champions League e difendere contro un giocatore così è veramente difficile per 95 minuti. Però come detto, il Napoli è una squadra di grande qualità e con grandi giocatori. L'attacco del Napoli non si riduce solo ad Osimhen, c'è Raspadori che dopo l'esperienza all'Europeo è un fratello per me. Ha il futuro davanti a se, si è sbloccato e sembra non fermarsi più. Poi c'è Simeone, poi ci sono gli esterni che nell'1 contro 1 sono infermabili".

Bonucci: "Cosa può prendere il calcio italiano da quello tedesco? Premetto che ogni volta che indosso la maglia della nazionale italiana è il mio sogno da bambino che si corona. Detto ciò, noi italiani viviamo la partita molto di più sulla tattica. Nei due anni passati con la Juventus mi veniva detto che alla mia età non potevo reggere certi ritmi, invece quando uno sta bene di testa e si allena alla maniera giusta con intensità alta, anche in partita succede di vivere 90 minuti con una buona intensità. Queste sono fondamentalmente le differenze col calcio italiano".

Bonucci: "Differenze tra Italia e Germania? Sin dal primo giorno mi ha colpito molto come si respira il calcio e la partita nella nostra società e tra i nostri tifosi. Come avete visto nella partita d'andata nonostante il periodo negativo i nostri tifosi sono veramente da elogiare per l'affetto e la vicinanza che ci trasmettono e per il rispetto che hanno di noi giocatori. La differenza sostanziale è questa, la forza della società è riuscire a non dare la colpa all'allenatore, quando si attraversano questi momenti si tratta sempre di un concorso di colpe. Come squadra ci siamo confrontati e ho la sensazione che questa tendenza possa essere invertita molto presto".

Bonucci: "Sono molto contento della scelta che ho fatto nel venire qui all'Union Berlino. Sto vivendo una grande esperienza. E' ovvio che vivendo da solo a Berlino mi manca mia moglie e mi mancano i miei figli. Non ritengo di essere all'interno di un film sbagliato. Nella gara d'andata non ho giocato perché l'allenatore riteneva quella la formazione giusta da schierare, io ho sempre accettato ogni sua decisione e ho sempre cercato di essere di supporto anche da fuori".

Bonucci: "Domani dobbiamo giocare per invertire la tendenza negativa con cui è partita questa stagione. Il Napoli è costruito per arrivare lontano sia in campionato che in Europa, noi dobbiamo trovare punti domani che magari potranno servirci durante questo percorso".

Bonucci: "Ho avuto la fortuna di giocare contro il Napoli che negli anni ha acquisito sempre più peso nelle competizioni europee. E' una squadra che merita rispetto, sia fuori casa che in casa sono temibili. Alcuni giocatori sono miei compagni in nazionale e li conosco bene. All'andata è bastata una palla tra Kvara e Raspadori per farci gol. Dovremo essere molto attenti".

Fischer: "Se giochiamo sempre con gli stessi 11 si vengono a creare degli automatismi che riescono ad essere digeriti più in fretta, è ovvio. Dobbiamo cercare di fare meno errori però, nell'ultima gara abbiamo creato delle occasioni ma non abbiamo performato al meglio".

Fischer: "Dopo l'ultima partita c'è tanta delusione da parte nostra, certe sconfitte nonostante si possa creare tanto in campo, fanno davvero male. Per domani ho visto una squadra molto preparata e seria e con la testa sulle spalle. Vediamo domani che tipo di gara sarà".

Fischer: "I convocati sono tutti a disposizione per giocare, ovviamente chi si sentirà al meglio giocherà da titolare".

Bonucci: "Tornare in Italia per un italiano è sempre emozionante, contro il Napoli qui ho giocato tante battaglie. Contro il Napoli ci siamo giocati tanti trofei importanti. Domani sera sarà una gara bellissima con un pubblico caloroso. Noi dobbiamo fare bene ed invertire questo trend purtroppo negativo e dimostrare di essere la squadra che è arrivata in Champions League. Proveremo a fare il massimo per portare a casa dei punti".

Fischer: "La gara d'andata è stata una buona partita da parte nostra per tutti e 90 minuti. Abbiamo perso in maniera sfortunata, il Napoli ha fatto un buon pressing e noi siamo stati molto coraggiosi per riuscire a cercare di segnare".

