Formazioni Ufficiali Napoli-Juventus: Gattuso rilancia Callejon e Fabian dal 1'! In arrivo le scelte di Sarri

Formazioni Ufficiali Napoli-Juve Coppa Italia. Il match con le formazioni Napoli Juve di Coppa Italia che si giocherà alle ore 21:00, valido per la Finale di Coppa Italia allo stadio Olimpico di Roma. Dopo le vittorie e il passaggio del turno in semifinale, Napoli e Juventus si sfidano nella gara secca per il primo titolo stagionale. Si decide tutto negli ultimi 90 minuti. Vari calciatori saranno fuori e indisponibili, tra questi molti di loro calciatori importanti. La partita sarà visibile sui canali Rai. Napoli Juve formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazioni ufficiali Coppa Italia e probabile con le news del match di sera.

Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Juve

Formazioni ufficiali Napoli Juve

Napoli Juve formazioni ufficiali - Le scelte dei due allenatori:

NAPOLI - Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne. A disposizione: Karnezis, Luperto, Hysaj, Ghoulam, Manolas, Allan, Elmas, Llorente, Lozano, Politano, Younes, Milik



NAPOLI (4-3-3) - Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.



Napoli - Elmas, Di Lorenzo e Mertens

Date Semifinali Coppa Italia

ANDATA

Inter-Napoli 0-1

Milan-Juventus 1-1

RITORNO

Juventus-Milan 0-0

Napoli-Inter 1-1