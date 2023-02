Coppa Italia, la semifinale sarà Inter-Juventus: i bianconeri battono 1-0 la Lazio con gol di Bremer

Ultime notizie Coppa Italia - È la Juventus la quarta semifinalista della Coppa Italia 2022-23, adesso affronterà andata e ritorno l'Inter. Alla squadra di Allegri questa sera all'Allianz Stadium basta un gol di Bremer al 44' di testa per passare il turno e strappare un pass per le semifinali.

Juve-Lazio 1-0: bianconeri in semifinale di Coppa Italia

In semifinale sarà Inter-Juventus ad aprile, dopo la vittoria per 1-0 in Juve-Lazio col colpo di testa vincente di Bremer: il difensore brasiliano ha sfruttato nel migliore dei modi un cross di Kostic e soprattutto un'uscita a vuoto di Luis Maximiano. Il portiere portoghese mezz'ora prima aveva salvato il punteggio su un diagonale di Kostic, ma poi ha vanificato tutto sbagliando del tutto i tempi dell'intervento su una delle ultime azioni del primo tempo.

Coppa Italia, Juventus-Lazio 1-0: il tabellino

