Finale Coppa Italia, Coca Cola diventa sponsor: è polemica per il legale con la Juventus

Coppa Italia, Coca-Cola Sponsor della Finale di Coppa. L'annuncio ufficiale è arrivato negli ultimi giorni. Così come capitato per la Supercoppa Italiana dello scorso dicembre (vinta 3-1 dalla Lazio contro la Juventus) anche la Finale di Coppa Italia avrà come Sponsor il grande marchi americano Coca Cola. La Finale di Coppa Italia si giocherà mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico di Roma alle ore 21:00, partita visibile sui canali Rai e in streaming su Rai Play. Una scleta che però a fatto discutere e non poco (come sempre) visti i rapporti tra il marchi americano e una delle quattro squadre coinvolte nelle fasi finali, la Juventus. Intanto le semifinali di Coppa Italia che si giocheranno tra oggi 12 e domani 13 giugno saranno diretta da: Orsato Juve-Milan e Rocchi Napoli-Inter.

Coppa Italia Coca Cola, è così che si chiamerà la finale del prossimo 17 giugno della Coppa Nazionale italiana. Ad annunciarlo è stata la stessa Lega Serie Acon un comunicato ufficiale:

"Sarà una Finale ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e al termine della partita. Si consolida in questo modo una relazione iniziata con successo lo scorso dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l’iconico global brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021".

Coca Cola Sponsor Juventus, le polemiche

Coca Cola Juventus - Non sono mancate, come già anticipato, le polemiche al riguardo visti i rapporti tra il lo Sponsor della finale di Coppa Italia e la Juventus. Non sarà più Tim Cup, ma la finale si evolverà in Coppa Italia Coca Cola (o Coca Cola Cup). Proprio lo scorso ottobre è stato stipulato l'accordo biennale tra la Juventus e Coca Cola. Coca Cola sponsor Juventus fino al 2021 quindi, stesso tipo di accordo trovato dalla Lega Serie A con il marchio americano per l'edizione di Coppa Italia.