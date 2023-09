UEFA Youth League, ecco il calendario del Napoli

UEFA Youth League al via il prossimo il 19 settembre. Anche la SSC Napoli partecipa alla competizione giovanile con la sua squadra Primavera, che dovrà affrontare i pari età di Real Madrid, Braga e Union Berlin nel girone C.

Lo scorso anno il Napoli arrivò ultimo nel girone con Liverpool, Ajax e Rangers, collezionando appena un pareggio in sei partite. Quest'anno sarà ancora più dura, dal momento che la Primavera Napoli è in Serie B e dovrà affrontare squadre ben organizzate come quella del Real Madrid e non solo.

UEFA Youth League

Ultime notizie. Ecco dunque il calendario delle partite del Napoli in UEFA Youth League: