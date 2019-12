Sorteggi Champions ottavi 2020: segui la diretta su CalcioNapoli24! Data, orario, regolamento e le combinazioni con Juve, Atalanta e Napoli

Champions League sorteggi ottavi - Quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di Champions? Il Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2019/20 ci saranno lunedì alle ore 12:00 a Nyon. Sorteggi champions ottavi 2020, sono tre su quattro le italiane qualificate alla prossima fase di Champions: Juventus, Napoli e Atalanta. La fase a eliminazione diretta comincerà a Febbraio e marzo 2020. Segui su CalcioNapoli24 la diretta dei sorteggi Ottavi Champions e scopri le squadre qualificate con date, regolamento e dove vedere in Tv e in streaming il sorteggio.

Champions League

Champions League sorteggi ottavi, la diretta

Sorteggio Ottavi Champions - Qui puoi seguire la diretta di CalcioNapoli24 riguardo i sorteggi ottavi di finale Champions League. Alle ore 12:00 di lunedì 16 dicembre l'inizo della cerimonia.

Ottavi Champions League 2020, le squadre qualificate

Ottavi Champions - Sorteggio ottavi di finale Champions League, terminati i gironi con le prime e seconde classificate. Andiamo a vedere chi farà parte dei sorteggi ottavi Champions per quanto riguarda la competizione 2019/20. La divisione riguarderà le squdre teste di serie (arrivate prime nel proprio girone) e le squadre non teste di serie (quelle che si sono piazzate al secondo posto). Champions League Ottavi:

Sorteggio ottavi Champions, le squadre teste di serie

Paris Saint Germain (FRA)

Bayern Monaco (GER)

Manchester City (ING)

Juventus (ITA)

Liverpool (ING)

Barcelona (SPA)

Lipsia (GER)

Valencia (SPA)

Champions League ottavi, le squadre non teste di serie

Real Madrid (SPA)

Tottenham (ING)

Atalanta (ITA)

Atletico Madrid (SPA)

Napoli (ITA)

Borussia Dortmund (GER)

Lione (FRA)

Chelsea (ING)

Sorteggi ottavi Champions

Sorteggi ottavi di finale Champions League, le squadre che possono incontrare le italiane

Ottavi champions league 2020 squadre - Pericolo elevato sia per la Juventus (passata come prima) che per Atalanta e Napoli (passate come seconde). Andiamo a vedere qualsi squadre potranno incontrare le nostre italiane nei sorteggi Champions League:

Sorteggi ottavi champions - Le squadre che può incontrare il Napoli:

Barcellona (difficoltà 5/5)

Bayern Monaco (difficoltà 5/5)

Manchester City (difficoltà 5/5)

Paris Saint-Germain (difficoltà 5/5)

Lipsia (difficoltà 4/5)

Valencia (difficoltà 3/5)?

Sorteggi Champions League 2020 Ottavi - Le squadre che può incontrare l'Atalanta:

Barcellona (difficoltà 5/5)

Bayern Monaco (difficoltà 5/5)

Liverpool (difficoltà 5/5)

Paris Saint-Germain (difficoltà 5/5)

Lipsia (difficoltà 4/5)

Valencia (difficoltà 3/5)

sorteggi champions ottavi 2020 - Le squadre che può incontrare la Juventus:

Real Madrid (difficoltà 5/5)

Tottenham (difficoltà 4/5)

Chelsea (difficoltà 3/5)

Borussia Dortmund (difficoltà 3/5)

Lione (difficoltà 2/5)

Sorteggi Champions tv

Sorteggi Champions League 2020 ottavi dove vederli

Orari sorteggi Champions - I sorteggi Champinos league si svolgeranno nella giornata di lunedì 16 dicembre alle ore 12:00 a Nyon. Sorteggi Champions ottavi 2020, andiamo a scoprire come è possibile seguirli viste le squadre italiane qualificate: Atalanta, Juventus e Napoli.

Sorteggi champions league 2020 ottavi dove vederli - Il sorteggio Champions ottavi 2020 sarà trasmesso anche in diretta streaming dallo stesso sito ufficiale dell'Uefa, mentre per quanto riguarda la tv sarà possibile seguire i Sorteggi Ottavi di Champions 2020 anche su Sky sport e su Mediasetin chiaro (Canale 20 del digitale terrestre). Per quanto riguarda le app invece, sarà possibile seguire i sorteggi Champions su Mediaset Play e Sky Go.

Uefa Champions League

Sorteggi Champions, le regole

Sorteggi Champions League 2020 ottavi - Questo il regolamento riportato dal sito ufficile Uefa Champions League per quanto riguarda il sorteggio ottavi Champions:

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa;

Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase gironi o proveniente dalla stessa Federazione;

Sono possibili eventuali altre restrizioni, che saranno eventualmente rese note prima dell’estrazione degli abbinamenti.

Sorteggi Champions ottavi

Ottavi Champions

Ottavi di finale Champions League 2020 - Date ottavi Champions League: Il 16 dicembre 2019 ci sarà a Nyon il sorteggio ottavi di finale. Il cammino in Champions riprenderà con le squadre che affronteranno gli ottavi tra il 18 e 19 febbraio o 25 e 26 febbraio per l'andata. Quelle di ritorno il 10, 11, 17 e 18 marzo. Tutte le gare inizieranno alle 21:00.

Sorteggi Champions League 2020 ottavi data:

16 dicembre 2019 sorteggi ottavi di finale, Nyon

18, 19, 25, 26 febbraio 2020, ottavi di finale d'andata

10, 11, 17 e 18 marzo 2020, ottavi di finale di ritorno

Il sorteggio dei quarti di finale, delle semifinali e della finale è in programma il 20 marzo 2020

Classifica Champions

Classifica Champions League

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone A:

PSG 16 punti; (Qualificata agli Ottavi) Real Madrid 11 punti; (Qualificata agli Ottavi) Club Brugge 3 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Galatasaray 2 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone B:

Bayern Monaco 18 punti; (Qualificata agli Ottavi) Tottenham 10 punti; (Qualificata agli Ottavi) Olympiacos 4 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Stella Rossa 3 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone C:

Manchester City 14 punti; (Qualificata agli Ottavi) Atalanta 7 punti; (Qualificata agli Ottavi) Shakhtar 6 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Dinamo Zagabria 5 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone D:

Juventus 16 punti; (Qualificata agli Ottavi) Atletico Madrid 10 punti; (Qualificata agli Ottavi) Bayer Leverkusen 6 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Lokomotiv Mosca 3 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone E del Napoli:

Liverpool 13 punti; (Qualificata agli Ottavi) Napoli 12 punti; (Qualificata agli Ottavi) Salisburgo 7 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Genk 1 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone F:

Barcellona 14 punti; (Qualificata agli Ottavi) Borussia Dortmund 10 punti; (Qualificata agli Ottavi) Inter 7punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Slavia Praga 2 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone G:

Lipsia 11 punti; (Qualificata agli Ottavi) Lione 8 punti; (Qualificata agli Ottavi) Benfica 7 punti; (Qualificata ai sedicesimi di Europa League) Zenit 7 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone H: