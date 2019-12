Simulazione sorteggio Champions League CN24: il Napoli pesca il Bayern Monaco! Provateci anche voi! [VIDEO]

Sorteggi Champions. Orario sorteggio ottavi champions - In attesa del vero sorteggio in diretta da Nyon alle ore 12.00, la redazione di CalcioNapoli24 ha fatto una simulazione per vedere quale potrebbe essere un possibile ottavo di finale per il Napoli di Gennaro Gattuso. (Clicca sul video in allegato per la simulazione). sorteggio champions ottavi 2020 orario.

Champions League

Sorteggio Champions ottavi 2020

Con questo sorteggio simulato gli azzurri (che non sono testa di serie, ricordiamo) hanno pescato un avversario sicuramente ostico quale il Bayern Monaco.

Atalanta-Barcellona

Lione-Liverpool

Atletico Madrid-Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund-Manchester City

Chelsea-Lipsia

Real Madrid-Juventus

Tottenham-Valencia

Napoli-Bayern Monaco

Sorteggio Champions 2020 - Potete provare anche voi a fare questa simulazione. Basta cliccare sul link in basso e pescare i bussolotti per ciascuna fascia e girone da comporre. Da qui si strutturerà la vostra Champions League, proprio come se foste voi i responsabili delle sorti del Napoli.

Clicca qui per la simulazione sorteggio Champions!