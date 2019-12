Sorteggi Champions League 2020, Il Mattino - Rischio altissimo per il Napoli, Lipsia o Valencia per un sorteggio fortunato

Sorteggi Champions - Rischi enormi per il Napoli, ma Real Madrid e Chelsea (le due squadre che hanno eliminato gli azzurri nei due precedenti agli ottavi di Champions League) sono nella stessa urna della squadra di Gattuso. Come riporta Il Mattino, il Napoli potrebbe trovare sul proprio cammino una tra Valencia e Lipsia con un sorteggio fortunato. Gli azzurri giocheranno in casa la gara d'andata perché non è testa di serie, infatti, sono in programma tra 18-19 e 25-26 febbraio, mentre quelle di ritorno sono previste per 10-11 e 17-18 marzo. Con un sorteggio da brividi (escluse Liverpool e Juventus per regolamento) il Napoli può ritrovarsi contro il Barcellona di Messi, il City di Guardola, il Psg di Neymar o il Bayern di Lewandowski.