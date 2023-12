Mondiale per Club 2025, giornata decisiva: la Juve 'gufa' Milan e Napoli, la classifica attuale

Ultimo turno della fase a gironi della UEFA Champions League quasi decisivo, poichè segnerà un passaggio cruciale nella corsa al nuovo Mondiale per Club a 32 squadre che si terrà negli USA nel 2025. Sfida tutta italiana per l'ultimo posto disponibile. Solo una tra Juventus, Milan e Napoli seguirà molto probabilmente l’Inter, praticamente già qualificata tra le 32 squadre partecipanti, di cui 12 appartenenti all'Europa e massimo due per paese.

Il montepremi è assai stuzzicante (previsti oltre due miliardi di euro da spartire) oltre ad una visibilità sicura a livello planetario. La selezione si baserà sui risultati ottenuti in Champions League dal 2021 al 2024. Non è ancora stato comunicato se verrà utilizzato o il classico ranking UEFA o FIFA. Stando allo stato attuale, la Juventus passerebbe come seconda squadra italiana.

Mondiale per Club 2025 squadre italiane,La classifica UEFA

Al di là del vantaggio con le dirette avversarie la Juve sarà costretta a 'gufare' le dirette inseguitrici Milan e Napoli in tv.

Ecco la situazione attuale secondo la graduatoria UEFA (in grassetto le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione, a meno che non vincano la Champions League):

Bayern Monaco (Germania) – 98 punti (già qualificata) Inter (Italia) – 73 punti (già qualificata) PSG (Francia) – 71 punti (già qualificata) Borussia Dortmund (Germania) – 66 punti Atletico Madrid (Spagna) – 60 punti Lipsia (Germania) – 59 punti Porto (Portogallo) – 59 punti Barcellona – 55 punti Benfica (Portogallo) – 50 punti Juventus – 47 punti; —- ultima qualificata Siviglia – 42 punti Salisburgo – 40 punti Ajax – 39 punti Milan – 39 punti Shakhtar – 35 punti Napoli – 34 punti

Mondiale per Club 2025 squadre italiane – Il ranking FIFA

Questa è invece la situazione con la graduatoria FIFA (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione):

Bayern Monaco (Germania) – 106 punti (già qualificata) Inter (Italia) – 74 punti (già qualificata) PSG (Francia) – 74 punti (già qualificata) Borussia Dortmund (Germania) – 68 punti Porto (Portogallo) – 66 punti Barcellona (Spagna) – 62 punti Lipsia (Germania) – 61 punti Atletico Madrid (Spagna) – 57 punti Juventus (Italia) – 52 punti —- ultima qualificata Benfica (Portogallo) – 50 punti Siviglia (Spagna) – 47 punti Ajax (Olanda) – 47 punti Salisburgo (Austria) – 45 punti Shakhtar Donetsk (Ucraina) – 45 punti Milan (Italia) – 42 punti Napoli (Italia) – 39 punti

Il Milan, stando alla posizione attuale, è la squadra italiana che più di tutte può insidiare la Juventus, ma che rischia maggiormente di finire anzitempo la sua corsa in Champions per una classifica di girone in bilico. Il Napoli si trova a -13 dai bianconeri ma ha dalla sua due risultati su tre per passare il turno.

Alle sei europee già sicure di partecipare (le tre dal ranking e le vincitrici delle ultime edizioni di Champions: Chelsea, Real Madrid e Manchester City), si aggiungono per le altre confederazioni i sauditi dell’Al-Hilal, i giapponesi dell’Urawa Reds, gli egiziani dell’AlAhly, i marocchini del Wydad Casablanca, le messicane Monterrey e Leon, gli statunitensi Seattle Sounders e le brasiliane Palmeiras e Flamengo.